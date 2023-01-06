БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ У Овнов – халаты, у Скорпионов – худи: эти вещи крадут энергию у разных знаков Зодиака

Лев

Царственных особ Зодиака разрушают вещи, в которых они чувствуют себя «старыми бабками».

Уберите подальше вещи, которые вы носили 10 лет назад, насколько бы комфортными они для вас не были. Особенно это касается вязаных кофт и джемперов в стиле а-ля восьмидесятые.

Дева

Не стоит идти на поводу у моды и следовать всем ее тенденциям. Девы - сторонники стильной классики, поэтому уберите подальше экстремально облегающие платья, комбинезоны, одежду с леопардовым окрасом, ботинки-дутики и другие тренды-однодневки.

Весы

Насколько бы ни были модными огромные плечи и оверсайз, для Весов, которым нужен баланс во всем, актуальная одежда одежда будет губительной, как и любая другая, нарушающая гармонию. Поэтому ботинки на супервысокой платформе тоже лучше не носить.

Скорпион

Бесформенный комфорт (например, худи), который прячет сексуальность Скорпионов от окружающих, будет забирать их энергию. Также уберите подальше вещи, подаренные бывшими, от которых остается неприятный осадок. Грустные воспоминания - это не то, что помогает Скорпионам завоевывать мир.

Стрелец

Любые вещи с приставкой «ретро» - плохой выбор для Стрельцов. Важно: ретро - не то, что носили в нулевые. Это относится даже к померкшим трендам прошлого сезона. Еще рекомендуем исключить из образов потрепанные вещи и предметы одежды, которые выглядят недостаточно свежо - в них вы точно не сможете проявиться как главный эксперт и трендсеттер Зодиака.

Козерог

Карьеристам Козерогам портят энергетику слишком расслабленные, откровенные и романтичные вещи. Цветочный принт хорош, но только в отделке и деталях. А вот платье в мелкий цветочек будет тянуть Козерогов назад, как и экстремальное мини в кислотных цветах.

Водолей

Серое, скучное, старое, обычное - враги для Водолея, который всегда смотрит вперед. Уберите на дальние полки «гусиную лапку» и вязаный костюм «привет из прошлого». Отложите кольца с рубинами. Замените их тем, что модно здесь и сейчас, пусть даже этот тренд закончится уже завтра.

Рыбы