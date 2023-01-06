БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ У Овнов – халаты, у Скорпионов – худи: эти вещи крадут энергию у разных знаков Зодиака
Вещи, которые мы надеваем на себя, могут не только наделить привлекательностью и силой, но и отнять их. Более того, если мы продолжаем носить такие предметы гардероба, качества знака Зодиака теряются, а вместе с ними утекают удача, деньги, любовь. Рассказываем, каких моделей стоит избегать каждому.
Овен
Быстрым, ярким, активным Овнам категорически противопоказаны домашние халаты. Они замедляют их, заставляют становиться более закрытыми, отнимают энергию достигаторов.
Классические туфли на высокой шпильке - еще один предмет, который будет мешать Овнам проявиться. Гораздо лучше заменить их на что-то более устойчивое, но не менее стильное.
Телец
Уберите из гардероба вещи с шипами и схожей агрессивной символикой: они несут в себе опасность разрушения энергии спокойствия и размеренности, которые присущи Тельцу. И не носите вещи из искусственных, «искрящихся» от электрической статики, колючих материалов - замените их на натуральные ткани и лаконичные фасоны.
Близнецы
Откажитесь от чужих украшений. Не надевайте вещи, приобретенные на барахолках или перешедшие «по наследству» от других. Во-первых, в них может быть чужая негативная энергетика. Во-вторых, ваша вечная юность плохо переносит вещи, которые носил кто-то до вас.
Рак
Романтичным и эмоциональным Ракам следует убрать из гардероба слишком сексуальные вещи и изделия, приобретенные в сложные периоды жизни. Вместо того, чтобы напоминать о том, от чего стоит уйти и добавлять энергии движения вперед, они будут возвращать мыслями в прошлое и оттягивать энергию на переживания.
Лев
Царственных особ Зодиака разрушают вещи, в которых они чувствуют себя «старыми бабками».
Уберите подальше вещи, которые вы носили 10 лет назад, насколько бы комфортными они для вас не были. Особенно это касается вязаных кофт и джемперов в стиле а-ля восьмидесятые.
Дева
Не стоит идти на поводу у моды и следовать всем ее тенденциям. Девы - сторонники стильной классики, поэтому уберите подальше экстремально облегающие платья, комбинезоны, одежду с леопардовым окрасом, ботинки-дутики и другие тренды-однодневки.
Весы
Насколько бы ни были модными огромные плечи и оверсайз, для Весов, которым нужен баланс во всем, актуальная одежда одежда будет губительной, как и любая другая, нарушающая гармонию. Поэтому ботинки на супервысокой платформе тоже лучше не носить.
Скорпион
Бесформенный комфорт (например, худи), который прячет сексуальность Скорпионов от окружающих, будет забирать их энергию. Также уберите подальше вещи, подаренные бывшими, от которых остается неприятный осадок. Грустные воспоминания - это не то, что помогает Скорпионам завоевывать мир.
Стрелец
Любые вещи с приставкой «ретро» - плохой выбор для Стрельцов. Важно: ретро - не то, что носили в нулевые. Это относится даже к померкшим трендам прошлого сезона. Еще рекомендуем исключить из образов потрепанные вещи и предметы одежды, которые выглядят недостаточно свежо - в них вы точно не сможете проявиться как главный эксперт и трендсеттер Зодиака.
Козерог
Карьеристам Козерогам портят энергетику слишком расслабленные, откровенные и романтичные вещи. Цветочный принт хорош, но только в отделке и деталях. А вот платье в мелкий цветочек будет тянуть Козерогов назад, как и экстремальное мини в кислотных цветах.
Водолей
Серое, скучное, старое, обычное - враги для Водолея, который всегда смотрит вперед. Уберите на дальние полки «гусиную лапку» и вязаный костюм «привет из прошлого». Отложите кольца с рубинами. Замените их тем, что модно здесь и сейчас, пусть даже этот тренд закончится уже завтра.
Рыбы
Для энергетики романтичных и творческих Рыб чужды агрессия и мужественность. Одежда из грубой кожи, милитари, берцы и другие атрибуты маскулинности будут мешать этому знаку Зодиака проявиться. Однако если вы научитесь сочетать их с романтичными платьями, летящим силуэтом и струящимися тканями, это только подчеркнет вашу необычность.