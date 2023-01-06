Семь вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну, иначе убьете сантехнику

Те, кто по-настоящему следит за чистотой дома, никогда не используют водопровод как альтернативу мусорному ведру. Вспомните, выливали ли вы остатки скисшего молока в раковину на кухне или, может, забывали убирать волосы, застрявшие в сливном отверстии после приёма душа? Достаточно часто в канализационные трубы летит мусор и остатки продуктов питания - так мы самостоятельно убиваем сантехнику. Лайф рассказывает, что ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну.

Кофе

Все любители этого бодрящего напитка сейчас вздрогнут, если узнают себя. Сливать кофейную гущу в раковину на кухне категорически нельзя. Казалось бы, частички перемолотых зёрен настолько малы, что без труда проскользнут по трубе дальше, но всё не так просто. Остатки кофе можно сравнить с песком, который со временем оседал бы на трубе внутри, что привело бы к засорам и поломкам.

Мука

Мука плюс вода равно тесто. А тесто и трубы - худший кошмар любого сантехника. Даже небольшое количество этого продукта может привести к серьёзным поломкам. Из-за свойства впитывать влагу и разбухать, то есть увеличиваться в размерах, мука считается чуть ли не главным врагом водопровода. Лучше пройдитесь по столу, на поверхности которого лепили пирожки, влажным бумажным полотенцем, а потом выбросите в мусорное ведро, вместо того чтобы убирать тряпкой.

Волосы