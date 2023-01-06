Полиция США застрелила 54-летнего лауреата премии «Грэмми»

54-летний Кэппс был убит полицией в Нэшвилле. Правоохранители рассказали, что член группы спецназа открыл по мужчине огонь после того, как тот начал размахивать пистолетом в дверном проеме. Марк держал в заложниках жену и взрослую падчерицу.

Звукорежиссер разыскивался по ордеру. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищение человека. Представитель столичной полиции Дон Аарон уточнил, что Кэппс привел 60-летнюю жену и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату под дулом пистолета в 3 часа ночи и сказал им, если те позвонят кому-нибудь, он убьет их. Когда он заснул, обе женщины сбежали и добрались в отделение полиции писать заявление. Группа спецназа отправилась к дому Кэппса. Марк был убит всего через два дня после смерти его брата.