Марк Кэппс погиб в США. Известный музыкальный продюсер угрожал убийством своим близким и был обезврежен, пишет thevoicemag.ru.
Полиция США застрелила 54-летнего лауреата премии «Грэмми»
Полиция США застрелила 54-летнего лауреата премии «Грэмми»
54-летний Кэппс был убит полицией в Нэшвилле. Правоохранители рассказали, что член группы спецназа открыл по мужчине огонь после того, как тот начал размахивать пистолетом в дверном проеме. Марк держал в заложниках жену и взрослую падчерицу.
Звукорежиссер разыскивался по ордеру. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищение человека. Представитель столичной полиции Дон Аарон уточнил, что Кэппс привел 60-летнюю жену и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату под дулом пистолета в 3 часа ночи и сказал им, если те позвонят кому-нибудь, он убьет их. Когда он заснул, обе женщины сбежали и добрались в отделение полиции писать заявление. Группа спецназа отправилась к дому Кэппса. Марк был убит всего через два дня после смерти его брата.
Кэппс был лауреатом премии «Грэмми» за лучший полька-альбом в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. Его семья была хорошо известна на музыкальной сцене Нэшвилла, в том числе член Зала славы музыкантов Джимми Кэппс. Марк работал с Alabama, Dixie Chicks, Neil Diamond, Amy Grant, Michael W. Smith, Brooks & Dunn, Barry Manilow и многими другими ведущими артистами, сообщает Deadline.
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