Появились подробности состояния 77-летнего Никиты Михалкова после госпитализации

Российский артист сейчас находится в реанимации. Выяснилось, что Михалков заболел за два дня до госпитализации, а вчера режиссеру стало заметно хуже. Из симптомов: одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Скорую режиссер вызвал сам.

Напомним, что Никита Михалков попал в больницу в четверг, 6 января. Сообщалось, что у артиста пневмония. Позднее пресс-секретарь Михалкова диагноз опровергла и сообщила, что у режиссера обычный грипп. Сначала лауреата «Оскара» госпитализировали в ГКБ № 67. Позже врачи приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.