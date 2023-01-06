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Появились подробности состояния 77-летнего Никиты Михалкова после госпитализации

Limon.ee
Появились подробности состояния 77-летнего Никиты Михалкова после госпитализации
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Никита Михалков
Никита Михалков Фото: Alexei Nikolsky

Состояние 77-летнего режиссера по-прежнему вызывает беспокойство. Как сообщает Super, у Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

Российский артист сейчас находится в реанимации. Выяснилось, что Михалков заболел за два дня до госпитализации, а вчера режиссеру стало заметно хуже. Из симптомов: одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Скорую режиссер вызвал сам.

Напомним, что Никита Михалков попал в больницу в четверг, 6 января. Сообщалось, что у артиста пневмония. Позднее пресс-секретарь Михалкова диагноз опровергла и сообщила, что у режиссера обычный грипп. Сначала лауреата «Оскара» госпитализировали в ГКБ № 67. Позже врачи приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

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