Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

Когда на улице слякоть и грязь, очень легко угробить любимую пару обуви, особенно если она не приспособлена для такой погоды. Самый простой способ сделать обувь непромокаемой + это купить специальный спрей, но защитить обувь от влаги можно и в домашних условиях.

Чтобы сделать обувь водонепроницаемой, понадобится восковая или парафиновая свеча и обычный фен для сушки волос.

Воск нужно нанести плотным слоем на всю поверхность обуви, особое внимание уделив швам и местам соединения отдельных частей, а затем нагреть обувь феном. Воск начнет плавиться, заполнит собой все поры и небольшие отверстия, которые могут быть потенциальным входом для воды.

Свечу нужно брать обычную - белую или бесцветную, яркие праздничные свечи не подойдут.

Не стоит бояться, что после натирания обуви парафином или воском на обуви появится налет - он растает и впитается после нагревания, а обувь вернется к исходному цвету.

Для большей уверенности, что с парой ботинок все будет хорошо, перед обработкой проведите эксперимент на старой паре обуви или на незаметном участке той, которую хотите защитить от промокания.