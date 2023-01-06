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В России пропала без вести звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху

Limon.ee
В России пропала без вести звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху
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Татьяна Кравченко в роли Валентины Будько, сериал "Сваты"
Татьяна Кравченко в роли Валентины Будько, сериал "Сваты" Фото: скриншот из Youtube

Артистка не появилась на спектакле, который должна была отыграть в Санкт-Петербурге, пишет tsn.ua.

4 января артистка должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге. Но когда нужно было выходить на сцену, Кравченко просто не приехала в театр. О ситуации, которая произошла, в своем Instagram рассказал коллега актрисы Стас Садальский, играющий с ней в этом спектакле.

«Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения сломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», - сказал Садальский и намекнул, что у актрисы проблемы с алкоголем.

С тех пор артистка еще ни разу не вышла на связь, непонятно, что с ней и где она. В 2015 году Кравченко был запрещен въезд в Украину, потому что она поддержала аннексию Крыма и оккупацию Россией Донбасса.

Также Кравченко успела осудить актрису Анну Кошмал, сыгравшую внучку Валюхи в «Сватах», из-за того, что с 2014 года Кошмал перестала ездить в Россию и активно освещает и критикует полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины. Кравченко назвала Кошмал «подлой» и «неблагодарной» из-за антивоенной позиции своей сценической внучки.

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