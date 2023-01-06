В России пропала без вести звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху

4 января артистка должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге. Но когда нужно было выходить на сцену, Кравченко просто не приехала в театр. О ситуации, которая произошла, в своем Instagram рассказал коллега актрисы Стас Садальский, играющий с ней в этом спектакле.

«Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения сломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», - сказал Садальский и намекнул, что у актрисы проблемы с алкоголем.

С тех пор артистка еще ни разу не вышла на связь, непонятно, что с ней и где она. В 2015 году Кравченко был запрещен въезд в Украину, потому что она поддержала аннексию Крыма и оккупацию Россией Донбасса.