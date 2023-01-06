В России пропала без вести звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху
4 января артистка должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге. Но когда нужно было выходить на сцену, Кравченко просто не приехала в театр. О ситуации, которая произошла, в своем Instagram рассказал коллега актрисы Стас Садальский, играющий с ней в этом спектакле.
С тех пор артистка еще ни разу не вышла на связь, непонятно, что с ней и где она. В 2015 году Кравченко был запрещен въезд в Украину, потому что она поддержала аннексию Крыма и оккупацию Россией Донбасса.
Также Кравченко успела осудить актрису Анну Кошмал, сыгравшую внучку Валюхи в «Сватах», из-за того, что с 2014 года Кошмал перестала ездить в Россию и активно освещает и критикует полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины. Кравченко назвала Кошмал «подлой» и «неблагодарной» из-за антивоенной позиции своей сценической внучки.