Вы не поверите! Вот почему Эстонское государство недополучает более миллиарда евро

Что это за цифры и почему Министерство культуры Эстонии заговорило об этом в начале 2023 года на одном из спортивных мероприятий, которое прошло утром 6 января в столичном районе Пирита, на площадке рядом со Спортивным комплексом, где собралось около сотни людей? Кто виноват, что государство теряет деньги? Об этом мы поговорим с министром культуры сразу же после веселых игр на морозе, в которых она тоже решила поучаствовать.

Люди активно занимались спортом – катались на коньках, лыжах и санках. Пришедших угощали чаем с шиповником, печеньем и легкими овощными бутербродами. Проходили спортивные соревнования, победителям доставались призы. Мне удалось вместе с министром культуры Эстонии Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) прокатиться с горки на санках. Не знаю, как политик, но я не делал этого уже более десяти лет. Это было волнительно. Больше всего переживал, что санки подо мной не выдержат или наеду на кого-то, ведь на такой большой скорости трудно контролировать, куда ты катишься. К счастью, всё прошло удачно, и несколько тысяч первых оздоровительных шагов с утра в пятницу мне удалось сделать. Организм за это уже говорит спасибо.