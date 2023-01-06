Вы только вдумайтесь: 1 миллиард и 200 тысяч евро. Именно такую сумму ежегодно недополучает Эстонское государство, где проживает чуть более миллиона и трехсот тысяч жителей. Практически с каждого человека по 1000 евро. В Финляндии такая проблема тоже актуальна: наши северные соседи недосчитываются 5 миллиардов евро в год, и здесь можно говорить тоже примерно о 1000 евро с человека, ведь там проживает 5,5 миллионов жителей.
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Вы не поверите! Вот почему Эстонское государство недополучает более миллиарда евро
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Вы не поверите! Вот почему Эстонское государство недополучает более миллиарда евро
Что это за цифры и почему Министерство культуры Эстонии заговорило об этом в начале 2023 года на одном из спортивных мероприятий, которое прошло утром 6 января в столичном районе Пирита, на площадке рядом со Спортивным комплексом, где собралось около сотни людей? Кто виноват, что государство теряет деньги? Об этом мы поговорим с министром культуры сразу же после веселых игр на морозе, в которых она тоже решила поучаствовать.