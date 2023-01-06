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Год прошел, а боль не утихает: эстонская художница не может смириться со смертью сестры-близняшки

Elu24 Limon.ee
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Год прошел, а боль не утихает: эстонская художница не может смириться со смертью сестры-близняшки
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«И спустя год я ловлю себя на мысли, что я сильно тоскую по сестре», - говорит художница, детский писатель и мать троих детей Мари Оясаар-Парве ровно через год после кончины сестры-близняшки Кристи Оясаар.

«День рождения самого особенного ангела на небесах, - начинает Мари Оясаар-Парве эмоциональный пост в годовщину смерти своей сестры-близняшки Кристи Оясаар. - Моя дорогая сестра. Уже год...»

«Я помню, когда болезнь моей сестры стала серьезной, то каждое последующее испытание ощущалось как один большой урок, через который прошли я и Маури Дорбек. Конечно, нас было больше, но мы вдвоем много раз говорили: черт, испытание закончилось, теперь мы можем вернуть Кику, - вспоминает Мари то печальное время. - Под конец, когда ее положили в больницу в последний раз, мы не были уверены, что она выживет. Это было невероятно трудно ощущать, и в то же время была надежда, что, может быть, она избавится от боли».

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