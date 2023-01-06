«И спустя год я ловлю себя на мысли, что я сильно тоскую по сестре», - говорит художница, детский писатель и мать троих детей Мари Оясаар-Парве ровно через год после кончины сестры-близняшки Кристи Оясаар.
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Год прошел, а боль не утихает: эстонская художница не может смириться со смертью сестры-близняшки
Год прошел, а боль не утихает: эстонская художница не может смириться со смертью сестры-близняшки
«День рождения самого особенного ангела на небесах, - начинает Мари Оясаар-Парве эмоциональный пост в годовщину смерти своей сестры-близняшки Кристи Оясаар. - Моя дорогая сестра. Уже год...»
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