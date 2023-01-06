До выхода мемуаров принца остались считанные дни, но в Сети уже активно обсуждают их содержание. Еще бы: таких подробностей личной жизни младшего сына монарха мир еще не слышал.
Принц Гарри рассказал, сколько человек убил в Афганистане
Так, Гарри впервые рассказал о деталях военной службы в Афганистане и признался, что убил 25 человек.
«Большинство солдат не знают в точности, сколько людей на их счету. В ходе боевых действий ты часто стреляешь без разбора. Однако в эпоху апачей и ноутбуков все, что я делал в течение двух дежурств, записывалось и отмечалось временем», – процитировало принца издание Sky News.
Гарри подчеркнул, что не гордится эти фактом, но и чувства стыда не испытывает: принц считает талибов «врагами человечества», ответственными за одно из самых страшных преступлений в истории.
«Естественно, я бы предпочел, чтобы эта цифра не фигурировала в моем военном резюме или в моей голове, но я также предпочел бы жить в мире без Талибана, в мире без войны», – заявил Гарри.
Известно, что герцог Сассекский дважды был на передовой в Афганистане, тайно воевал в провинции Гильменд на протяжении 10 недель в 2008 году, а также принимал участие в боевых операциях с сентября 2012 по январь 2013 года. Всего на службе он провел без малого 10 лет.