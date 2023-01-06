Принц Гарри рассказал, сколько человек убил в Афганистане

Так, Гарри впервые рассказал о деталях военной службы в Афганистане и признался, что убил 25 человек.

«Большинство солдат не знают в точности, сколько людей на их счету. В ходе боевых действий ты часто стреляешь без разбора. Однако в эпоху апачей и ноутбуков все, что я делал в течение двух дежурств, записывалось и отмечалось временем», – процитировало принца издание Sky News.

Гарри подчеркнул, что не гордится эти фактом, но и чувства стыда не испытывает: принц считает талибов «врагами человечества», ответственными за одно из самых страшных преступлений в истории.

«Естественно, я бы предпочел, чтобы эта цифра не фигурировала в моем военном резюме или в моей голове, но я также предпочел бы жить в мире без Талибана, в мире без войны», – заявил Гарри.