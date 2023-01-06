Секс-бомба! ⟩ 49-летняя Хейди Клум снялась без нижнего белья в полный рост

Пост Клум сопроводила собственным снимком в полный рост. Она позировала без нижнего белья, прикрыв частично тело полупрозрачной тканью. Поклонники звезды не поскупились на комплименты.

Напомним, что красотка Хейди Клум является членом жюри шоу «Топ-модель по-немецки». 1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.