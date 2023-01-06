49-летняя немецкая модель Хайди Клум 6 января в Instagram анонсировала премьеру нового сезона шоу «Топ-модель по-немецки».
Секс-бомба! ⟩ 49-летняя Хейди Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Хейди Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Пост Клум сопроводила собственным снимком в полный рост. Она позировала без нижнего белья, прикрыв частично тело полупрозрачной тканью. Поклонники звезды не поскупились на комплименты.
Напомним, что красотка Хейди Клум является членом жюри шоу «Топ-модель по-немецки». 1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
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