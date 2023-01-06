Пт, 6.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Что надо сделать на Святки, чтобы привлечь несказанное богатство в дом

Limon.ee
Что надо сделать на Святки, чтобы привлечь несказанное богатство в дом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

​Астрологи рассказали о секретном обряде.

Святки – это период от Рождества Христова до Крещения Господня, то есть в этом году у православных праздник продлится с 7 по 17 января. Астрологи уверены, что в это время нужно привлекать богатство и удачу, но определенным способом.

Купите накануне православного Рождества кошелек красного цвета. Положите его раскрытым на подоконник в ночь на Рождество – так, чтобы туда попадал лунный свет. И четко сформулируйте свое желание, касательно денег.

Говорят, что оно обязательно сбудется. Так делали еще наши предки.

Ключевые слова
Наверх