Астрологи рассказали о секретном обряде.
Что надо сделать на Святки, чтобы привлечь несказанное богатство в дом
Что надо сделать на Святки, чтобы привлечь несказанное богатство в дом
Святки – это период от Рождества Христова до Крещения Господня, то есть в этом году у православных праздник продлится с 7 по 17 января. Астрологи уверены, что в это время нужно привлекать богатство и удачу, но определенным способом.
Купите накануне православного Рождества кошелек красного цвета. Положите его раскрытым на подоконник в ночь на Рождество – так, чтобы туда попадал лунный свет. И четко сформулируйте свое желание, касательно денег.
Говорят, что оно обязательно сбудется. Так делали еще наши предки.