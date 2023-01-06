ФОТО ⟩ Самое модное окрашивание 2023 – твидовый блонд. В чем отличие от остальных?

Почему оттенок называется «твидовым»?

В твидовой ткани переплетены нити разных оттенков, которые вместе создают интересную и эффектную текстуру. Примерно то же самое происходит и с прической при окрашивании таким способом.

Окрашивание в этот блонд – достаточно усердная работа, так как мастеру нужно будет затонировать самые тоненькие пряди в разные оттенки блонда (от платинового до пшеничного), чтобы они переплетались словно нити твидовой ткани.

В отличие от других окрашиваний в твидовом блонде изменение цвета происходит по всей длине, но оно практически незаметно. Такое смешение оттенков визуально придает волосам дополнительный объем.