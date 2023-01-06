Папарацци ⟩ «Остановка» мэра Таллинна во время похорон Сависаара вызывает вопросы

Фотограф портала Elu24 обратил внимание на то, как была припаркована машина мэра. Автомобиль остановился напротив «Эстонии» рядом с торговым центром Solaris, при этом два его колеса заехали на пешеходный переход. Автомобиль стоял там довольно долго, в то время как в нескольких метрах от этого места находится официальная парковка.