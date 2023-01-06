5 января в объектив папарацци Elu24 попал автомобиль мэра Таллинна Михаила Кылварта, который во время похорон Эдгара Сависаара на долгое время остановился возле центра Solaris, заехав двумя колесами на пешеходный переход.
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Папарацци ⟩ «Остановка» мэра Таллинна во время похорон Сависаара вызывает вопросы
«Остановка» мэра Таллинна во время похорон Сависаара вызывает вопросы
В четверг утром, 5 января, в концертном зале «Эстония» проходило прощание с бывшим лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром. Почтить память политика приехал и нынешний мэр Таллинна Михаил Кылварт.