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ФОТО ⟩ Клиенту Bolt Drive пришлось выплатить более 300 евро за поцарапанное зеркало

Анналийза Кёсс
Клиенту Bolt Drive пришлось выплатить более 300 евро за поцарапанное зеркало
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Автомобили Bolt Drive.
Автомобили Bolt Drive. Фото: Mihkel Maripuu

В конце прошлого лета Марек, который ехал в Тарту в командировку на арендованном автомобиле, поцарапал боковое зеркало. Водитель до сих пор недоумевает, почему он получил такой большой счет. «Наши условия предусматривают, что Bolt выбирает подрядчика по ремонту, который оценивает степень ущерба», – объясняет Хенрико Аер, руководитель Bolt Drive Estonia.

В августе прошлого года Марек арендовал Toyota CHR в компании Bolt Drive для рабочей поездки. Заказчиком по контракту был его работодатель, а не он лично. Однако по дороге в Тарту автомобиль со встречной полосы выехал на полосу Марека, заставив его резко повернуть направо, чтобы избежать столкновения.

«В результате боковое зеркало столкнулось с временным дорожным знаком, установленным из-за проводимых работ. Корпус зеркала остался цел, но стекло треснуло от удара», – объясняет он, добавляя, что сразу же сообщил об этом в Bolt.

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