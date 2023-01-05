ФОТО ⟩ Клиенту Bolt Drive пришлось выплатить более 300 евро за поцарапанное зеркало

В августе прошлого года Марек арендовал Toyota CHR в компании Bolt Drive для рабочей поездки. Заказчиком по контракту был его работодатель, а не он лично. Однако по дороге в Тарту автомобиль со встречной полосы выехал на полосу Марека, заставив его резко повернуть направо, чтобы избежать столкновения.