Знаменитый телережиссер упал в обморок на похоронах Сависаара

В четверг Тоомас Лепп отправился провожать в последний путь политика Эдгара Сависаара. Однако неожиданно на похоронах он почувствовал себя плохо и, по словам присутствующих, упал в обморок.

На помощь Леппу немедленно поспешили двое молодых людей. «Он упал на глазах у всех нас, многие были поражены и, естественно, обеспокоены. К счастью, скорая помощь дежурила на месте», – сказал один из присутствующих.