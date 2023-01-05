Присутствующие на похоронах легендарного политика Эдгара Сависаара были шокированы, когда известный телеведущий Тоомас Лепп буквально рухнул на землю. «Два приятных молодых человека пришли мне на помощь», – с благодарностью сказал Лепп.
Знаменитый телережиссер упал в обморок на похоронах Сависаара
Знаменитый телережиссер упал в обморок на похоронах Сависаара
В четверг Тоомас Лепп отправился провожать в последний путь политика Эдгара Сависаара. Однако неожиданно на похоронах он почувствовал себя плохо и, по словам присутствующих, упал в обморок.
На помощь Леппу немедленно поспешили двое молодых людей. «Он упал на глазах у всех нас, многие были поражены и, естественно, обеспокоены. К счастью, скорая помощь дежурила на месте», – сказал один из присутствующих.
Тоомас Лепп подтвердил случившееся и похвалил двух молодых людей, которые поспешили ему на помощь. «У меня пониженное давление, в зале было жарко, и я слишком быстро встал. Ничего страшного не произошло. Сейчас я в порядке», – сказала она Elu24.
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