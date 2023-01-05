ГАЛЕРЕЯ ⟩ Преданная поклонница Сависаара в слезах упала на колени перед его гробом

Преданная поклонница Эдгара Сависаара Анне не смогла сдержать слез. Она просто была убита горем и с трудом могла говорить. Она упала на колени перед закрытым гробом политика.

«Я здесь, потому что люблю и уважаю Эдгара Сависаара, - эмоционально говорит поклонница Сависаара в интервью Катрин Луст. - Господин Сависаар сделал много хорошего для Эстонии, он помогал людям и заботился о них».

Пытаясь подобрать слова, Анне рассказывала, как Сависаар наладил транспортное сообщение в Ласнамяэ, создал детские игровые площадки и построил дом престарелых в Копли.

На вопрос, встречалась ли поклонница с Сависааром лично, она отвечает утвердительно. «Да, мы встречались в кафе на площади Свободы, я была у него дома, мы пили коньяк и разговаривали. Я очень благодарна ему за то, что он был рядом, он был очень добрым человеком».

Эстонский политик, основатель и председатель Центристской партии (1991–2016 годы) скончался в возрасте 72 лет в Ида-Таллиннской центральной больнице в отделении неврологии. Родился Эдгар Сависаар 31 марта 1950 года в Харьюской тюрьме, где отбывала свой пятилетний срок, полученный за попытку продать до экспроприации лошадь, его мать Мари Сависаар.

Эстония оценила вклад Эдгара Сависаара двумя орденами Государственного герба 2-й (2.02.01) и 1-й (6.02.06) степеней. Также он Великий офицер ордена Трех звезд Латвии (30.11.05) и лауреат литературной премии имени Юхана Смуула (1988).