Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел: McDonald’s уходит из Казахстана

Сеть ресторанов фаст-фуда McDonald`s собирается уйти из Казахстана из-за вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков после того, как McDonald’s решил уйти из России.

При этом закупать котлеты для бургеров у местных или европейских поставщиков невыгодно из-за более высоких цен и транспортных расходов.

С ноября прошлого года 24 ресторана McDonald`s, которые принадлежат Food Solutions KZ, приостановили работу из-за проблем с поставками.

Как говорится в заявлении казахстанского франчайзи, рестораны McDonald’s в Казахстане прекращают работу под этим брендом. В компании отметили, что решение было принято из-за «ограничений в поставках».

Об открытии заведений под новым названием он пообещал сообщить «в ближайшее время».