В начале января на небе взойдет полная Луна в созвездии Рака. Наши предки назвали ее Волчьей, заметив, что в январе чаще слышен волчий вой. Это сейчас мы знаем, что стая так поддерживает связь между особями. Раньше же считалось, что волки воют на Луну от голода и холода.
Волчья Луна: три знака Зодиака, которые в полнолуние 6 января рискуют совершить фатальные ошибки
Полнолуние в это время года имело множество названий. Так, в Китае январскую Луну называли Праздничной, Кельты — Тихой, а народы северной Америки — Старой. Но все они были уверены, что астрологическое явление в это время года не принесет ничего хорошего. Для них наступал тревожный период, в котором нужно было себя вести осторожно, чтобы не оступиться и не стать приманкой для бед на целый год.
Особенно опасно Полнолуние в январе 2023 года для людей с тонкой психикой. Всплески положительных и отрицательных эмоций могут выбить из колеи или даже довести до нервного срыва. Во время полной Луны нужно больше расслабляться, заниматься творчеством, медитациями и йогой. Если вы давно хотели заняться внешним преображением, то лучше времени не найти.
6, 7 и 8 января — отличный период для посещения косметолога и парикмахера. Если чувствуете апатию, то откажитесь от встреч и погрузитесь в раздумье и одиночество. Только следите за тем, чтобы негативные эмоции не взяли над вами вверх, а ваша меланхолия не продлилась очень долго.
В период Волчьего Полнолуния нельзя ввязываться в конфликты: ссоры и обиды затянутся — и вы можете навсегда прекратить общение с человеком, который вам дорог. Также 6 и 7 января — плохое время для новых начинаний и разговоров с начальством.
Просьбы об увеличении зарплаты закончатся провалом, к тому же вы можете показать себя в глазах босса неблагодарным работником. Мы уже писали, что в начале январе лучше отказаться от крупных покупок, но 6 января лучше вообще не тратить деньги.
Из всего зодиакального круга Полнолуние в то время окажет наиболее сильное влияние на три созвездия.
Овен
Волчья Луна будет бить по взаимоотношениям Овна. Представители этого знака столкнутся с критикой от близких людей, они разочаруются в друзьях, противостоять ссорам не удастся, а об их последствиях в Полнолуние уже упоминалось выше. Овнам нужно всецело погрузиться в работу и большую часть времени провести в одиночестве, только так удастся избежать проблем с близкими людьми.
Рак
Люди этого знака захотят расширить круг своих возможностей и найти новые источники дохода. Но сейчас не лучшее для этого время. Раков сложно переубедить, поэтому им придется учиться на своих ошибках. Чтобы не допустить карьерного провала, отдохните и постарайтесь сохранить логическое мышление, не поддавайтесь импульсивным идеям и не действуйте сгоряча.
Стрелец
Несмотря на то, что начало года у этого знака будет довольно благоприятным, Полнолуние может внести негатив. Стрельцы сами заработают себе проблемы из-за спешки. Людям этого знака нужно продумывать каждый шаг, но 6 января их эмоциональное состояние даст сбой.
На волне необъяснимой эйфории Стрельцы сделают ряд фатальных ошибок, которые принесут немало проблем в будущем. Просто не поддаваться скачкам настроения. Перед тем как решите что-то изменить в своей жизни, посоветуйтесь с близкими.