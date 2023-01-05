Волчья Луна: три знака Зодиака, которые в полнолуние 6 января рискуют совершить фатальные ошибки

Полнолуние в это время года имело множество названий. Так, в Китае январскую Луну называли Праздничной, Кельты — Тихой, а народы северной Америки — Старой. Но все они были уверены, что астрологическое явление в это время года не принесет ничего хорошего. Для них наступал тревожный период, в котором нужно было себя вести осторожно, чтобы не оступиться и не стать приманкой для бед на целый год.

Особенно опасно Полнолуние в январе 2023 года для людей с тонкой психикой. Всплески положительных и отрицательных эмоций могут выбить из колеи или даже довести до нервного срыва. Во время полной Луны нужно больше расслабляться, заниматься творчеством, медитациями и йогой. Если вы давно хотели заняться внешним преображением, то лучше времени не найти.

6, 7 и 8 января — отличный период для посещения косметолога и парикмахера. Если чувствуете апатию, то откажитесь от встреч и погрузитесь в раздумье и одиночество. Только следите за тем, чтобы негативные эмоции не взяли над вами вверх, а ваша меланхолия не продлилась очень долго.

В период Волчьего Полнолуния нельзя ввязываться в конфликты: ссоры и обиды затянутся — и вы можете навсегда прекратить общение с человеком, который вам дорог. Также 6 и 7 января — плохое время для новых начинаний и разговоров с начальством.