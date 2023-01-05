Актер с женой Мариной приняли решение о пополнении, пишет «7 дней».
«Решились!» 62-летний Харатьян рассекретил пополнение в семье
«Решились!» 62-летний Харатьян рассекретил пополнение в семье
Этот праздник стал для семейства Дмитрия Харатьяна особенным. Дело в том, что в прошлом году скончался их любимый пес, актер с женой Мариной очень переживали, но в этом году все-таки договорились и решились на пополнение.
«Летом ушел из жизни наш песик Джазик, и вот мы решились: в новом году у нас появится новый член семьи — решили взять белую швейцарскую овчарку. У нас живет кот Кокос — породы невская маскарадная, тоже светлый и очень красивый»
— поделился Дмитрий.