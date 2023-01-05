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«Решились!» 62-летний Харатьян рассекретил пополнение в семье

Limon.ee
«Решились!» 62-летний Харатьян рассекретил пополнение в семье
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Дмитрий Харатьян.
Дмитрий Харатьян. Фото: Sergei Fadeichev

Актер с женой Мариной приняли решение о пополнении, пишет «7 дней».

Этот праздник стал для семейства Дмитрия Харатьяна особенным. Дело в том, что в прошлом году скончался их любимый пес, актер с женой Мариной очень переживали, но в этом году все-таки договорились и решились на пополнение.

«Летом ушел из жизни наш песик Джазик, и вот мы решились: в новом году у нас появится новый член семьи — решили взять белую швейцарскую овчарку. У нас живет кот Кокос — породы невская маскарадная, тоже светлый и очень красивый»

— поделился Дмитрий.

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