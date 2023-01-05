Без лифа, зато в красных стрингах и очках со стразами: Анастасия Волочкова покоряет Мальдивы

Волочкова в восторге от пребывания на тропических островах. Персонал отеля с улыбками и цветами встретил звезду российского балета, а та их поблагодарила теплыми словами. Анастасия пребывает в прекрасном настроении, несмотря на то, что по дороге до острова случились приключения: гидросамолет сломался, пришлось ждать другой трансфер, пишет Starhit.

Но танцовщица не расстроилась, а использовала время с пользой: изучала окрестности. «У меня что-то может быть без приключений или нет?» — негодовала она.

После того, как все было улажено, Волочкова наслаждалась тишиной и покоем, лежа под пальмой. «Мои ножки прилетели на Мальдивы. Посмотрите, в чем здесь кайф — здесь нет людей, ни души. Это счастье. Люди добрые, я так счастлива. За вас за всех пойду поплаваю. Меня встретили в аэропорту с белыми розами», — поделилась 46-летняя прима.