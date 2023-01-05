Блондинка счастлива, что из холодной Москвы на время уехала к жаркому океану. Сотрудники отеля тепло приняли Анастасию и подарили ей букет любимых белых роз.
Без лифа, зато в красных стрингах и очках со стразами: Анастасия Волочкова покоряет Мальдивы
Волочкова в восторге от пребывания на тропических островах. Персонал отеля с улыбками и цветами встретил звезду российского балета, а та их поблагодарила теплыми словами. Анастасия пребывает в прекрасном настроении, несмотря на то, что по дороге до острова случились приключения: гидросамолет сломался, пришлось ждать другой трансфер, пишет Starhit.
Но танцовщица не расстроилась, а использовала время с пользой: изучала окрестности. «У меня что-то может быть без приключений или нет?» — негодовала она.
После того, как все было улажено, Волочкова наслаждалась тишиной и покоем, лежа под пальмой. «Мои ножки прилетели на Мальдивы. Посмотрите, в чем здесь кайф — здесь нет людей, ни души. Это счастье. Люди добрые, я так счастлива. За вас за всех пойду поплаваю. Меня встретили в аэропорту с белыми розами», — поделилась 46-летняя прима.
«Купальник в зоне бикини пошло смотрится»; «Опять эти трусы»; «Шли годы, а Настя все та же», – раскритиковали наряд подписчики. Также они стали интересоваться, почему рядом нет Дмитрия.