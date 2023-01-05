Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст плакала, рассказывая об умершем политике

С одной белой розой в руках бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст, которая жила с политиком более двадцати лет, пришла на церемонию прощания с ним в концертный зал «Эстония».

Со слезами на глазах Тоомаст призналась, что, конечно, ее одолевали грустные мысли, когда она шла на похороны. «Жаль, что человек ушел так рано. Он мог бы еще пожить, ведь 72 года - это не старость для мужчины», - с грустью размышляет бывшая жена Сависаара.

Вспоминая хорошие времена

Тоомаст, которая была замужем за Сависааром тринадцать лет, сказала, что плакала в день похорон. «Я не могу сказать, что я скорбящая вдова, потому что мы развелись, но у нас есть общий ребенок и такая долгая совместная жизнь. У нас были хорошие и трудные времена, потому что он был сложным человеком», - ровным голосом говорит Вилья, добавляя, что именно поэтому им пришлось пережить немало семейных и политических скандалов. «Но я постараюсь запомнить хорошие времена, которых у нас было много», - говорит она с улыбкой.

«Глядя на сегодняшние похороны, кажется, что прощаться с политиком пришли очень приятные люди, и все так красиво», - говорит Катрин Луст, описывая похороны государственного масштаба в концертном зале «Эстония». Женщина, которая была рядом с Сависааром 24 года, также считает, что бывший глава правительства был бы доволен своими похоронами.

Я должен быть похоронен на хуторе Хундисильма!

«Разве не все политики немного эгоисты, и что важно для политика? Да, мы хотим, чтобы нас помнили и не забывали. Я тоже считаю, что он действительно не будет забыт, и думаю, что он был бы доволен своими похоронами, - говорит Вилья Тоомаст. - Все музыкальные произведения были подобраны именно для него».

«Эдгар всегда говорил, что его нужно похоронить на хуторе Хундисильма», - отмечает Тоомаст, а затем подтверждает, что почитаемый политик не будет там похоронен, а на кладбище Вынну.