Психолог Лабковский назвал главное качество человека, который умеет любить по-настоящему

А как полюбить себя и свое тело, если видишь недостатки? Вот какие 3 способа предлагает психолог.

1. Не фокусируйтесь на своей внешности

Не стоит повторять ошибку миллионов людей, которые с остервенением борются с «недостатками» своего тела. Они истязают себя диетами, терпят болезненные уколы в лицо или ложатся под нож хирурга лишь потому, что нуждаются в ежеминутном одобрении общества.

Как подчеркнул психолог, на самом деле внешность не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам окружающих. Внешность - понятие субъективное. По сути, это только то, как вы сами себя ощущаете, нравитесь ли вы себе или нет.

2. Радуйтесь ощущениям, которые дарит вам тело

Ваше тело постоянно дарит вам десятки приятных моментов, и надо учиться принимать их с радостью, а не со страданием. Попробуйте прочувствовать и сконцентрироваться на удовольствии от того, что можете ходить, танцевать, чувствовать прикосновения, слышать запахи и так далее.

3. Берегите свое тело

Признайте, что такой внешности, как у вас, нет больше ни у кого. Не используйте себя и не будьте «ездовой лошадью». Если любите заниматься спортом, то занимайтесь им только ради удовольствия и здоровья, а не ради получения очередных положительных оценок со стороны.

Также Михаил Лабковский призвал не оценивать свою внешность по частям. «Очень прошу, не занимайтесь «расчлененкой»: мол, «грудь у меня красивая, а вот лицом не вышла», «в целом я ничего, но вещи надо носить мешковатые» и так далее. Настоящая любовь не подразумевает условий», - напомнил эксперт.

4 способа повысить самооценку

Как ранее объяснял Михаил Лабковский, если у человека низкая самооценка, для начала надо перестать делать то, что ее, собственно, разрушает еще больше. Вот что можно попробовать сделать прямо сейчас.

Откажитесь от контента, который понижает вашу самооценку. Например, отпишитесь на блогеров с идеальными телами и баснословными доходами, с которыми вы себя постоянно сравниваете.

Не общайтесь с теми, кто вас унижает. Не обязательно устраивать демонстративное «сжигание мостов», но как минимум надо постараться не общаться по собственной инициативе с теми, кто вас постоянно пытается задеть, уколоть.

Перестаньте себя изучать. Это значит, не надо сидеть часами перед зеркалом и выискивать морщины, перечислять, сколько вы успели сделать за день или придирчиво считать свои достижения.

Запретите спрашивать о себе чужое мнение. Это можно отложить до лучших времен, когда с самооценкой проблем не будет. А сейчас перестаньте спрашивать: «А мне идет?», «А как я в этом выгляжу?», «А не слишком полнит?», «А я неглупый?», «А у меня нормальная машина?»