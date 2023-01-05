Не только картошка: шесть овощей, от которых мы толстеем
«Хочешь похудеть – переходи на овощи!», «От овощей не поправишься!» — все, кто хоть раз садилась на диету, это слышала. Но насколько правдивы эти слова? К сожалению, не все овощи одинаково полезны и среди них есть настоящие диверсанты, которых стоит знать в лицо! Итак, вот список «безобидных» овощей, которые на самом деле могут быть очень даже опасны для нашей фигуры.
Морковь
Удар в самое сердце: такая яркая, такая вкусная, такая полезная... и такая сладкая! Именно высокое содержание сахарозы и делает морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну, максимум, две штучки в день – а больше ни-ни!
Огурцы
Нет-нет, сами по себе они не заставляют нас толстеть. Более того, летом они практически необходимыми нашему здоровью, так как содержат много воды и помогают поддерживать баланс влаги в организме и противостоять обезвоживанию. Но в огурцах слишком мало клетчатки, и потому они слишком быстро перевариваются и нам хочется срочно пожевать еще что-нибудь. А потом еще, и еще, и еще... Коварные огурцы!
Свёкла
Очень полезный и вкусный корнеплод, но, к сожалению, содержащий много сахара, крахмала и углеводов. Свеклу стоит есть с осторожностью в первую очередь тем, у кого повышен уровень сахара в крови – этот овощ может привести к скачкам глюкозы. Но даже если у вас все в порядке и резистентность к глюкозе вам не грозит, не слишком увлекайтесь: есть исследования, которые подтверждают, что потребление свеклы стимулирует организм запасать, а не расходовать жир.
Жареные овощи
Непременный ингредиент любого жареного блюда – масло, много масла. И овощи, в том числе овощи-гриль – не исключение. Вы думаете, что едите полезные баклажаны, помидоры и кабачки, а на самом деле получаете много-много жирного масла. Это, конечно, неплохо: растительные масла полезны для нашего здоровья, но вот что скажут любимые джинсы?
Горох
Свежий зеленый горошек в стручках – что может быть вкуснее? А что может быть калорийнее? Горох полезен для нашего здоровья, так как содержит много полезной клетчатки, но он также богат крахмалом и другими питательными веществами, которые помогают жиру запасаться на нашей талии. Так что следите за размером порции (но ни в коем случае не отказывайтесь от него полностью!).
Кукуруза
Если у вас есть проблемы с уровнем сахара или если вы всерьез намерены похудеть, к сожалению, вам придется полностью отказаться от кукурузы. В этом овоще слишком много сахара, который способен вызвать скачки глюкозы и нарушить здоровый уровень инсулина в организме. Нам очень жаль.