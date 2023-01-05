Не только картошка: шесть овощей, от которых мы толстеем

«Хочешь похудеть – переходи на овощи!», «От овощей не поправишься!» — все, кто хоть раз садилась на диету, это слышала. Но насколько правдивы эти слова? К сожалению, не все овощи одинаково полезны и среди них есть настоящие диверсанты, которых стоит знать в лицо! Итак, вот список «безобидных» овощей, которые на самом деле могут быть очень даже опасны для нашей фигуры.

Морковь

Удар в самое сердце: такая яркая, такая вкусная, такая полезная... и такая сладкая! Именно высокое содержание сахарозы и делает морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну, максимум, две штучки в день – а больше ни-ни!

Огурцы

Нет-нет, сами по себе они не заставляют нас толстеть. Более того, летом они практически необходимыми нашему здоровью, так как содержат много воды и помогают поддерживать баланс влаги в организме и противостоять обезвоживанию. Но в огурцах слишком мало клетчатки, и потому они слишком быстро перевариваются и нам хочется срочно пожевать еще что-нибудь. А потом еще, и еще, и еще... Коварные огурцы!

Свёкла