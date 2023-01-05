Исхудавший и измученный: как выглядит Юрий Антонов после очередной операции

Проблемы со здоровьем у прославленного артиста начались несколько лет назад. Тогда, напомним, он неудачно подвернул ногу. Юрию Михайловичу потребовались серьезные операции. Однако врачебное вмешательство мало помогло звезде. Композитор так и не смог вернуться в прежнее состояние.

Несмотря ни на что, Антонов не теряет надежды на полное восстановление. В декабре продюсер Евгений Морозов, близко общающийся с артистом, рассказал последние новости о самочувствии звезды. Выяснилось, что певец провел два с половиной месяца на лечении в Европе. Знаменитость мучила боль в бедре и коленах. После многочасовой операции Антонов выглядит не лучшим образом.