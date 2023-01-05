Юрий Антонов уже давно почти нигде не появляется. А потому новое фото композитора заставило народ встревожиться, сообщает eg.ru.
Исхудавший и измученный: как выглядит Юрий Антонов после очередной операции
Проблемы со здоровьем у прославленного артиста начались несколько лет назад. Тогда, напомним, он неудачно подвернул ногу. Юрию Михайловичу потребовались серьезные операции. Однако врачебное вмешательство мало помогло звезде. Композитор так и не смог вернуться в прежнее состояние.
Несмотря ни на что, Антонов не теряет надежды на полное восстановление. В декабре продюсер Евгений Морозов, близко общающийся с артистом, рассказал последние новости о самочувствии звезды. Выяснилось, что певец провел два с половиной месяца на лечении в Европе. Знаменитость мучила боль в бедре и коленах. После многочасовой операции Антонов выглядит не лучшим образом.
На свежем фото, которое распространилось в Сети, артиста не узнать. Некогда пышущий здоровьем артист выглядит измученным и осунувшимся. Поклонники звезды в шоке от его вида.