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Колесница мчится без тормозов: эстонский нумеролог рассказала, каким будет 2023 год для всех нас

Limon.ee
Колесница мчится без тормозов: эстонский нумеролог рассказала, каким будет 2023 год для всех нас
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Нумеролог Вероника Каплуненко
Нумеролог Вероника Каплуненко Фото: Из личного архива

Нумеролог Вероника Каплуненко рассказала, каким станет 2023 год для жителей Эстонии: просто точно не будет, но за счастье стоит побороться!

Любое число несет свою вибрацию, и каждый год будет благополучно для нас складываться, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими вибрациями года, которые отражены в числах. В этом уверена нумеролог.

«Я рассчитала энергию 2023 года и интерпретировала ее с точки зрения метода "Матрица Души", основанного на двадцати двух старших арканах Таро. Этот метод, в свою очередь, происходит из таро-нумерологии», – говорит Вероника Каплуненко.

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