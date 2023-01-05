Нумеролог Вероника Каплуненко рассказала, каким станет 2023 год для жителей Эстонии: просто точно не будет, но за счастье стоит побороться!
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Колесница мчится без тормозов: эстонский нумеролог рассказала, каким будет 2023 год для всех нас
Колесница мчится без тормозов: эстонский нумеролог рассказала, каким будет 2023 год для всех нас
Любое число несет свою вибрацию, и каждый год будет благополучно для нас складываться, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими вибрациями года, которые отражены в числах. В этом уверена нумеролог.