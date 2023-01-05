Астролог Василиса Володина сделала радостный прогноз для одного из знаков Зодиака, пишет Teleprogramma.
Впервые за 15 лет! Этому знаку Зодиака пришло время загадать желание, которое сбудется
Впервые за 15 лет! Этому знаку Зодиака пришло время загадать желание, которое сбудется
Астролог Василиса Володина заявила, что Раков в 2023 году ждут большие перемены, которые приведут к лучшему. По ее словам, Плутон готовится выйти из 7 дома представителей этого созвездия, где он провел последние 15 лет.
«Все, что вас давило, сковывало, сдерживало, уходит. Вас тоже как будто выпустили на свободу, и теперь можно делать все, что захочешь, и уже не оглядываться на партнера», – заявила она.
Сейчас для Раков становится удачное время, чтобы загадывать желание. Определенно, оно сбудется, утверждает Володина. Надо лишь приложить для этого некоторые усилия.
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