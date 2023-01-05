Преданная поклонница Эдгара Сависаара в слезах: я благодарна ему, он был очень добрым человеком

На государственные похороны бывшего премьер-министра Эдгара Сависаара приглашались все желающие. Около 10 часов утра Анне пришла на службу в театр «Эстония», сдав в гардероб верхнюю одежду, слезы текли ручьем. Она пришла отдать дань уважения Сависаару, великому человеку, которого она очень уважает.

«Я здесь, потому что люблю и уважаю Эдгара Сависаара, - эмоционально говорит поклонница Сависаара в интервью Катрин Луст. - Господин Сависаар сделал много хорошего для Эстонии, он помогал людям и заботился о них».

«Мы встречались в кафе на площади Вабадузе, я была у него дома, мы пили коньяк и разговаривали», - вспоминает преданная поклонница Сависаара Анне.

Пытаясь подобрать слова, Анне рассказывала, как Сависаар наладил транспортное сообщение в Ласнамяэ, создал детские игровые площадки и построил дом престарелых в Копли.

Поклонница Сависаара Анне Фото: Kuvatõmmis videost

На вопрос, встречалась ли поклонница с Сависааром лично, она отвечает утвердительно. «Да, мы встречались в кафе на площади Свободы, я была у него дома, мы пили коньяк и разговаривали. Я очень благодарна ему за то, что он был рядом, он был очень добрым человеком».

После интервью Анне опускается на колени перед столом, на котором стоит фотография Сависаара, и рыдает.