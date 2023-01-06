Каша с плохой репутацией: как правильно варить перловку, чтобы она была вкусной

У перловой каши грустная история: ее подавали в детских садах и варили солдатам, но у тамошних поваров она выходила жесткой и невкусной. Но если ее приготовить правильно – это отличное блюдо.

С перловкой можно варить супы: рассольник и грибной. Ее можно использовать вместо риса арборио в ризотто, и с ней можно готовить голубцы. Она подходит для вегетарианских котлет с овощами и является отличным гарниром.

Как сварить вкусную перловку

Обязательно промойте ее, чтобы избавить от крахмала. Это нужно сделать не менее пяти раз. Можно вообще поместить ее в сито и мыть под проточной водой;

Промытую перловку нужно замочить. Залейте ее холодной водой и оставьте в таком виде на ночь. Или минимум на 10 часов.

Варить перловку следует, не жалея воды. Пропорции: 1 к 3. Словом, на стакан перловки нужно взять три стакана воды.