Чтобы сохранить молодость, нужно пользоваться качественной косметикой, делать массаж, пользоваться бьюти-гаджетами и периодически ходить к косметологу. Но даже всё это не дает полноценный эффект, если ты не следишь за питанием, пишет thevoicemag.ru.
Из-за этой пищевой привычки кожа быстро стареет и увядает: она есть у 8 женщин из 10
Из-за этой пищевой привычки кожа быстро стареет и увядает: она есть у 8 женщин из 10
По статистике минимум 70% успеха в плане похудения и профилактики серьезных заболеваний зависит от того, что и как ты ешь. И в вопросе состояния кожи эта тенденция прослеживается еще сильнее.
Питание моментально сказывается на нашем лице - и мы сейчас не только про отечность после обильного ужина с соленой и жирной пищей. К примеру, считается, что жареная пища противопоказана только тем, кто хочет похудеть или имеет болезни сердца или желудочно-кишечного тракта. Однако мало кто знает, что пища, приготовленная при высокой температуре, противопоказана абсолютно всем! Особенно, если речь идет о блюдах, приготовленных на масле.
Ситуацию не спасет даже употребление «полезных» нерафинированных масел - они хороши только в холодном виде, без термообработки.
Ряд научных исследований показал: в продуктах, приготовленных на раскаленной сковороде или на открытом огне, начинаются химические изменения, наносящие вред строительным белкам в нашем организме. Проще говоря, происходит выработка токсичных соединений, которые закупоривают кровеносные сосуды, нарушают гликемический уровень и, следовательно, влияют на процессы регенерации и старения.
Конечно, от шашлыка на пикнике или редкого ресторанного стейка отказываться не стоит. Пережаренную еду с аппетитной золотистой корочкой опасно есть именно на ежедневной основе.