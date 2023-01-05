Из-за этой пищевой привычки кожа быстро стареет и увядает: она есть у 8 женщин из 10

Питание моментально сказывается на нашем лице - и мы сейчас не только про отечность после обильного ужина с соленой и жирной пищей. К примеру, считается, что жареная пища противопоказана только тем, кто хочет похудеть или имеет болезни сердца или желудочно-кишечного тракта. Однако мало кто знает, что пища, приготовленная при высокой температуре, противопоказана абсолютно всем! Особенно, если речь идет о блюдах, приготовленных на масле.