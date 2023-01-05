Анна Седокова: «Занимались сексом два дня!»

Исполнительница хита «Шантарам» заверила, что в ее отношениях с мужем, 30-летним баскетболистом Янисом Тиммой, бушуют страсти. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сказала Ляйсан Утяшевой, что интимная близость с мужем у нее никогда не длится по 15 минут.

Певица не удержалась от намека на длительность секса гимнастки и резидента Comedy Club. Анна считает, что Ляйсан трудно чем-либо удивить в интиме. «У супруга большие мячи. Мы занимаемся сексом не каждый день, ну через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня! Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля!» - рассказала Седокова.