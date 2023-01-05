ФОТО ⟩ Прощание с Сависааром: гроб в концертный зал «Эстония» помогли занести Ратас, Кылварт и Кийк

Гроб с Эдгаром Сависааром в концертный зал «Эстония» помогли занести председатель Центристской партии Юри Ратас, мэр Таллинна Михаил Кылварт и его заместитель Танель Кийк.

В 11 часов начнется официальная процедура прощания, которая включает в себя музыкальную часть, речи и богослужение. В 12 часов гроб с телом направится к месту захоронения. Похоронят политика на Выннуском кладбище, рядом с матерью и отцом.