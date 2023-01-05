Сегодня Эстония прощается с Эдгаром Сависааром. Утром в концертный зал «Эстонии» доставили гроб. Его помогали занести в здание коллеги политика, скончавшегося на прошлой неделе.
ФОТО ⟩ Прощание с Сависааром: гроб в концертный зал «Эстония» помогли занести Ратас, Кылварт и Кийк
Прощание с Сависааром: гроб в концертный зал «Эстония» помогли занести Ратас, Кылварт и Кийк
Гроб с Эдгаром Сависааром в концертный зал «Эстония» помогли занести председатель Центристской партии Юри Ратас, мэр Таллинна Михаил Кылварт и его заместитель Танель Кийк.
В 11 часов начнется официальная процедура прощания, которая включает в себя музыкальную часть, речи и богослужение. В 12 часов гроб с телом направится к месту захоронения. Похоронят политика на Выннуском кладбище, рядом с матерью и отцом.
Эдгар Сависаар, один из основателей Народного фронта, премьер-министр Эстонии с 1990 по 1992 год, а затем председатель Центристской партии и мэр Таллинна, скончался в прошлый четверг, 29 декабря.
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