В Москве жестоко убита ведущая «Русского радио»

В Москве найдена убитой радиоведущая из Вологды, 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио-Вологда» Анна Саблина. Слушателям женщина знакома как Анна Азовская.

Тело радиоведущей нашли 3 января в квартире жилого дома в Москве. На убитой было обнаружено не менее 30 колото-резаных ран, пишет TopNews. По подозрению в убийстве журналистки был задержан ее 33-летний сожитель. По предварительной версии, молодые люди приехали в Москву на новогодние праздники и для новогодней фотосессии.

По неустановленной причине, мужчина набросился на Азовскую и нанес ей множество ударов ножом. Полицию на место вызвали соседи, стражам порядка пришлось ломать дверь в квартиру. В одной из комнат был найден мужчина и убитая женщина. Комната была залита кровью.

Соседи позже рассказали, что пара ссорилась, женщина громко кричала и звала на помощь.

По данным СМИ, в убийстве радиоведущей подозревают Владимира Маклакова, генерального директора «Кичгородецкой лесной компании», сына лесопромышленника Кич-Городецкого района Вологодской области. Сейчас суд заключил его под стражу.