Принц Гарри в своих мемуарах Spare, которые выйдут 10 января, выдвигает ошеломляющие обвинения против принца Уильяма, утверждая, что тот напал на него после ряда оскорблений Меган Маркл, пишет peolpetalk.ru.
Между принцами Гарри и Уильямом завязалась драка из-за Меган Маркл
Герцог Сассекский написал, что отношения между ним и принцем Уильямом обострились и дошли до физического конфликта еще в 2019 году. Ситуация накалилась после того, как Уильям, уже на взводе, приехал к младшему брату домой и назвал его жену Меган «трудной», «грубой» и «резкой». После этого между братьями началась словесная перепалка, а затем дело дошло до рукоприкладства.
Более того, Гарри утверждает, что Уильям убеждал его нанести ответный удар, вспоминая ссоры, которые у них были в детстве, но герцог Сассекский якобы отказался ударить своего брата. В итоге Уильям подошел к Гарри «с выражением сожаления» и извинился. Согласно выдержкам из книги, полученным The Guardian, принц Гарри также рассказал, что после драки у него остались видимые травмы, потому что он упал на собачью миску, которая разбилась у него под спиной.
Что касается Меган, то принц Гарри отметил, что жена заметила синяки и царапины, которые он получил во время предполагаемой драки, и именно тогда он рассказал ей, что произошло. По его словам, она не была ни удивлена, ни рассержена.
Судя по всему, не видать принцу Гарри восстановления отношений с братом и отцом, как он того хотел, потому что кто знает, что еще будет написано в его мемуарах