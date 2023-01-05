Между принцами Гарри и Уильямом завязалась драка из-за Меган Маркл

Герцог Сассекский написал, что отношения между ним и принцем Уильямом обострились и дошли до физического конфликта еще в 2019 году. Ситуация накалилась после того, как Уильям, уже на взводе, приехал к младшему брату домой и назвал его жену Меган «трудной», «грубой» и «резкой». После этого между братьями началась словесная перепалка, а затем дело дошло до рукоприкладства.

Более того, Гарри утверждает, что Уильям убеждал его нанести ответный удар, вспоминая ссоры, которые у них были в детстве, но герцог Сассекский якобы отказался ударить своего брата. В итоге Уильям подошел к Гарри «с выражением сожаления» и извинился. Согласно выдержкам из книги, полученным The Guardian, принц Гарри также рассказал, что после драки у него остались видимые травмы, потому что он упал на собачью миску, которая разбилась у него под спиной.

Что касается Меган, то принц Гарри отметил, что жена заметила синяки и царапины, которые он получил во время предполагаемой драки, и именно тогда он рассказал ей, что произошло. По его словам, она не была ни удивлена, ни рассержена.