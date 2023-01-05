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Между принцами Гарри и Уильямом завязалась драка из-за Меган Маркл

Limon.ee
Между принцами Гарри и Уильямом завязалась драка из-за Меган Маркл
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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: ANDREW KELLY

Принц Гарри в своих мемуарах Spare, которые выйдут 10 января, выдвигает ошеломляющие обвинения против принца Уильяма, утверждая, что тот напал на него после ряда оскорблений Меган Маркл, пишет peolpetalk.ru.

Герцог Сассекский написал, что отношения между ним и принцем Уильямом обострились и дошли до физического конфликта еще в 2019 году. Ситуация накалилась после того, как Уильям, уже на взводе, приехал к младшему брату домой и назвал его жену Меган «трудной», «грубой» и «резкой». После этого между братьями началась словесная перепалка, а затем дело дошло до рукоприкладства.

Более того, Гарри утверждает, что Уильям убеждал его нанести ответный удар, вспоминая ссоры, которые у них были в детстве, но герцог Сассекский якобы отказался ударить своего брата. В итоге Уильям подошел к Гарри «с выражением сожаления» и извинился. Согласно выдержкам из книги, полученным The Guardian, принц Гарри также рассказал, что после драки у него остались видимые травмы, потому что он упал на собачью миску, которая разбилась у него под спиной.

Что касается Меган, то принц Гарри отметил, что жена заметила синяки и царапины, которые он получил во время предполагаемой драки, и именно тогда он рассказал ей, что произошло. По его словам, она не была ни удивлена, ни рассержена.

Судя по всему, не видать принцу Гарри восстановления отношений с братом и отцом, как он того хотел, потому что кто знает, что еще будет написано в его мемуарах

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