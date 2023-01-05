Ужасный запах из холодильника: простой способ от него избавиться

Нет ничего хуже, чем запахи из холодильника, заполняющие вашу кухню каждый раз, когда вы открываете дверцу, чтобы что-то достать или положить. Если вы не нашли очевидного решения даже после тщательной уборки внутренней части и всех полок и контейнеров, возможно, виноват сам холодильник. К счастью, есть несколько простых шагов, которые помогут избавиться от стойких запахов навсегда. О них рассказывает Еxpress.co.uk.

Пищевая сода на тарелке

Даже после протирания поверхностей пластик может удерживать запахи и может быть причиной проблемы. Чистка может помочь лишь в ограниченных пределах. Чтобы поглотить запахи, поместите в холодильник открытую коробку с пищевой содой в холодильник. Также можно насыпать пищевую соду на тарелку, чтобы увеличить площадь поверхности.

Пищевая сода впитает неприятные запахи, и ваш холодильник будет пахнуть чистотой примерно через три дня.

Хотя на это потребуется время, пищевая сода работает, уравновешивая pH кислых и щелочных веществ, чтобы уменьшить частицы, вызывающие запах. Этот же ингредиент можно использовать для более глубокой очистки полок и отделений - просто смешайте его с водой, чтобы получилась нейтральная жидкость, и протрите им все внутри.

Кофейная гуща

Если вы ищете быстрое решение попробуйте использовать силу кофейной гущи или гранул. Просто поместите одну чашку молотого кофе в миску или на тарелку и оставьте в холодильнике.