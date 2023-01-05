Умерла участница музыкального проекта Голос країни: крошка-дочь осталась сиротой

Об этом сообщил певец и Народный артист Украины Иво Бобул на своей странице в Facebook. «Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, – Екатерина Давыденко», - пишет певец.

В Instagram Екатерины поклонники рассказали, что ее жизнь забрала пневмония. Без матери осталась девятилетняя дочь по имени Мария.