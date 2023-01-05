ФОТО ⟩ Автомобиль около таллиннского порта с большим количеством штрафов за парковку привлек внимание читателя: в чем дело?

«Если автомобиль припаркован правильно, у нас нет оснований для штрафа, а если у автомобиля нет видимых признаков утиля, он припаркован правильно, то нет оснований для перемещения автомобиля», - пояснили в муниципальной полиции, говоря об автомобилях с украинскими номерными знаками, припаркованных в районе Таллиннского порта.