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ФОТО ⟩ Автомобиль около таллиннского порта с большим количеством штрафов за парковку привлек внимание читателя: в чем дело?

Limon.ee
Автомобиль около таллиннского порта с большим количеством штрафов за парковку привлек внимание читателя: в чем дело?
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Фото: Elu24 kollaaž

«Если автомобиль припаркован правильно, у нас нет оснований для штрафа, а если у автомобиля нет видимых признаков утиля, он припаркован правильно, то нет оснований для перемещения автомобиля», - пояснили в муниципальной полиции, говоря об автомобилях с украинскими номерными знаками, припаркованных в районе Таллиннского порта.

«Они оставляют машины здесь, а потом перегоняют их в другое место», - предполагает гражданин, заметивший 1 января возле Таллиннского порта машину с украинскими номерами.

Читатель прислал в редакцию Elu24 фотографии автомобиля, припаркованного на длительное время возле отеля Hestia и торгового центра Nautica, с большим количеством парковочных штрафов на лобовом стекле.

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