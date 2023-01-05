Тяжелобольная Анастасия Мельникова: «Очень хочу в монастырь»

В прошлом году Анастасия сообщила, что на протяжении пяти лет борется с серьезной болезнью. Правда, актриса не раскрыла точный диагноз, но рассказала, что перенесла несколько операций. Она с теплотой и благодарностью говорит о врачах, которые следят за ее состоянием.

Анастасия периодически играет в спектаклях, дает интервью и посещает различные шоу, но все же окончательно избавиться от недуга пока не удается. Лечение продолжается, и артистка настроена победить хворь. В ближайших планах посещение религиозной общины в Ленинградской области. «Очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», - пояснила она.

Мельникова делает все возможное, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Новый год она встречала в компании дочери. «Все традиционно: свечи, красивая скатерть, красивые платья. Традиционный стол, которому меня научила мама. Все было, как всегда. Мы вспоминали родных и близких, без которых мы оказались в первый раз», - сообщила 53-летняя знаменитость.