Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» лечится от тяжелой болезни и принимает обезболивающие. В скором времени она присоединится к религиозной общине, пишет «Стархит».
Тяжелобольная Анастасия Мельникова: «Очень хочу в монастырь»
В прошлом году Анастасия сообщила, что на протяжении пяти лет борется с серьезной болезнью. Правда, актриса не раскрыла точный диагноз, но рассказала, что перенесла несколько операций. Она с теплотой и благодарностью говорит о врачах, которые следят за ее состоянием.
Анастасия периодически играет в спектаклях, дает интервью и посещает различные шоу, но все же окончательно избавиться от недуга пока не удается. Лечение продолжается, и артистка настроена победить хворь. В ближайших планах посещение религиозной общины в Ленинградской области. «Очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», - пояснила она.
Мельникова делает все возможное, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Новый год она встречала в компании дочери. «Все традиционно: свечи, красивая скатерть, красивые платья. Традиционный стол, которому меня научила мама. Все было, как всегда. Мы вспоминали родных и близких, без которых мы оказались в первый раз», - сообщила 53-летняя знаменитость.
Из-за лекарств и операций, внешность Мельниковой заметно изменилась, она набрала лишние килограммы. В Сети звезду критикуют за располневшую фигуру. «Между операциями были огромные периоды медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, и тут следующая операция, новые гормоны», - оправдывалась артистка.