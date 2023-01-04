Эстонский астролог Ольга Потемкина специально для портала Limon.ee рассказала, какие радости и огорчения поджидают разные знаки Зодиака в наступившем 2023 году.
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ От чего бежать и к чему стремиться! Астролог Ольга Потемкина рассказала, каким будет 2023 год
Овны
Вы уже держите в руках флаг, на котором написаны новые цели? Если они связаны с решением поменять место жительства, то держите его крепче! А бизнесменам кроме этого понадобится космическая скорость для достижения задуманного. Но вам ведь не привыкать!? В полете проверьте, не прохудились ли карманы, чтобы деньги не потерять.
Тельцы
Запаситесь надежными запорами и системой безопасности, чтобы преградить путь изменениям, которые так настойчиво будут стучаться в вашу дверь, особенно в самом начале года. Но если уж они прорвутся, то отнесетесь к ним снисходительно и с пониманием. Перспективной будет роль законопослушника и миротворца.
Близнецы
Ключ от сейфа, где деньги лежат, в правильном месте храните? Если нет, то стоит озаботиться и припрятать его понадежней, а пароли никому не сообщать, даже близким. Пусть эта тема будет для всех тайной. Обсуждение дел общественных, так ярко и многословно, как вы умеете, может стать началом нового проекта, в соцсетях, например.
Раки
Вы чувствуете, что ваше гражданское чувство разгорелось, как сердце Данко? Звезды помогут вступить в политическую партию или сообщество людей, проповедующих определенные убеждения и взгляды. Только не забывайте, что кроме идеализма существует и прагматизм, и рационализм. Равновесие между этими тремя позициями обеспечит успех.
Львы
Рутина для вас неприемлема и скучна. Чтобы совсем не закиснуть в обыденности, придумайте игру в «порядок и дисциплину». Вдруг да понравится. Ведь без системного отношения к жизни, и особенно к работе, трудно будет удержать удачу и сохранить успех, который звезды вам посылают в 2023 году.
Девы
Калькулятор остается вашим помощником, другом и братом всегда и везде. Ваш аналитический подход к жизни и к отношениям, планирование дел и встреч, регулярность в работе и отдыхе – залог успеха и стабильности в новом году. И это не помешает вам влюбиться отчаянно и страстно.
Весы
Вы сделали семейное фото, оформили альбом? Найдите время для такой приятной работы. Возможно, в конце года вам будет чем его дополнить, или вы захотите полюбоваться старыми фотографиями, поностальгировать. Денег на это тратить не придется, тем более, что они понадобятся для других важных дел.
Скорпионы
Вы уже пробовали себя в роли волонтера? Если нет, то стоит попробовать. Ведь всю первую половину года вам сопутствует удача и успех, которыми так приятно поделиться с другими. Тем более, что вторая половина года будет насыщена сложными событиями, и благотворительность придется на время отложить.
Стрельцы
Рамочками запаслись, чтобы вставлять в них ваши дипломы и фото с наградами? Ведь вас ждет год самоуверенности в собственных силах и побед. У вас будет достаточно энергии, чтобы предпринимать многое, на что другие бы не решились. При этом избегайте поспешности, нетерпимости, и доверяйте близким людям, не стесняйтесь просить о помощи.
Козероги
У вас есть преимущество по отношению к другим знакам Зодиака. Ведь Новый год приходит всегда, когда Солнце – центр системы – находится в вашем знаке. Используйте солнечный потенциал для реформирования профессиональной и личной жизни. Вас ждет признание. Вы способны сделать научное открытие, заняться развитием многоярусного бизнес-проекта.
Водолеи
Не отставайте от моды, закажите или создайте сами изображение генеалогического древа вашего рода. Вам предстоит узнать много нового и интересного о членах своей семьи, не только о предках, но и о потомках. Именно они станут важной статьей ваших расходов в 2023 году. Звезды позаботятся, чтобы денег хватало не только на них, но и на все ваши личные траты и увлечения.
Рыбы
Вас еще не называли везунчиком? Привыкайте! Даже если вы ничего особенного не будете предпринимать, удача сама придет в вашу жизнь. Важно чувствовать и понимать свои потребности, устремления, цели, и следовать своему сердцу, слышать свой внутренний голос и замечать знаки судьбы.