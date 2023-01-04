ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ От чего бежать и к чему стремиться! Астролог Ольга Потемкина рассказала, каким будет 2023 год

Овны

Вы уже держите в руках флаг, на котором написаны новые цели? Если они связаны с решением поменять место жительства, то держите его крепче! А бизнесменам кроме этого понадобится космическая скорость для достижения задуманного. Но вам ведь не привыкать!? В полете проверьте, не прохудились ли карманы, чтобы деньги не потерять.

Тельцы

Запаситесь надежными запорами и системой безопасности, чтобы преградить путь изменениям, которые так настойчиво будут стучаться в вашу дверь, особенно в самом начале года. Но если уж они прорвутся, то отнесетесь к ним снисходительно и с пониманием. Перспективной будет роль законопослушника и миротворца.

Близнецы

Ключ от сейфа, где деньги лежат, в правильном месте храните? Если нет, то стоит озаботиться и припрятать его понадежней, а пароли никому не сообщать, даже близким. Пусть эта тема будет для всех тайной. Обсуждение дел общественных, так ярко и многословно, как вы умеете, может стать началом нового проекта, в соцсетях, например.

Раки

Вы чувствуете, что ваше гражданское чувство разгорелось, как сердце Данко? Звезды помогут вступить в политическую партию или сообщество людей, проповедующих определенные убеждения и взгляды. Только не забывайте, что кроме идеализма существует и прагматизм, и рационализм. Равновесие между этими тремя позициями обеспечит успех.

Львы