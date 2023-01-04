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ВСЁ САМА! ⟩ Девушка из Раквере стала ведущей новостей на корейском телевидении

Геттер Трумси
Девушка из Раквере стала ведущей новостей на корейском телевидении
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Фото: Kaader Lõuna-Korea telesaatest

Мариэль Сандра Корбе из Раквере заинтересовалась корейской культурой еще в подростковом возрасте. Она даже самостоятельно выучила корейский язык, а в прошлом году получила роль ведущей на местном телеканале.

«Мне было около 15 лет, когда я открыла для себя корейскую поп-культуру, группы и сериалы, и так я открыла для себя Корею», – вспоминает Мариэль Сандра Корбе о моменте, который стал переломным и в итоге привел ее в Южную-Корею.

«В то время среди моих знакомых не было никого, кто имел бы такие же интересы. У моих одноклассников были свои интересы, а я была предоставлена сама себе. Но это был период, когда корейская культура в международном масштабе становилась все более популярной. В Эстонии, однако, это начало происходить совсем недавно», – отмечает она.

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