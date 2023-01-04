ЭТО ВАЖНО! ⟩ Назван неожиданный повод завести кошку или собаку

Пожилые люди, которые держали в доме домашних животных больше пяти лет, имели более высокие когнитивные показатели, нежели пожилые люди без питомцев. Результаты научной работы нейробиологов из Мичиганского университета опубликованы в журнале The Journal of Aging and Health.

Учeные проанализировали сведения о 20 тысячах добровольцах, в том числе информацию о наличии у них животного и когнитивных способностях. Опросы проводились каждые два года с 2012 по 2016 год. У 47% участников было домашнее животное в 2012 году. У 19% из них питомец жил от одного года до пяти лет, у 28% – более пяти лет.

«Мы обнаружили, что среди людей в возрасте 65 лет и старше демонстрировали лучшие когнитивные показатели те, кто владел животными более пяти лет, по сравнению с теми, у кого их не было или были, но менее пяти лет. Однако различий в когнитивных показателях между этими группами не было обнаружено, когда рассматривались участники моложе 65 лет», – пояснили исследователи.