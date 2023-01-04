Многие помнят о деликатном режиме в машинке. Но это не единственное условие, как стирать пуховик в машинке, чтобы он остался целым. Есть еще несколько правил, пишет Glavred.
Как стирать пуховик в стиральной машине: пять главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь
Пуховик – довольно капризная вещь в нашем гардеробе. Ведь одно неправильное решение – и дорогую вещь можно непоправимо испортить. Если не соблюдать важные правила, то в пуховике может сбиться пух, или могут растянуться или порваться отдельные части.
Как подготовиться к стирке пуховика в машинке
Итак, в первую очередь перед стиркой нужно ознакомиться с тем, что написано на ярлыках пуховика. Производитель указывает там самую важную информацию, которая поможет вам очистить изделие без ущерба для него. В частности, там есть ответ на один из важнейших вопросов – в каком режиме стирать пуховик.
Но бывают случаи, когда пуховик нельзя стирать в стиральной машине – тогда на ярлыке вы увидите значок «рука и таз». Это означает, что разрешена только ручная стирка. Если же изделие нельзя стирать вообще, даже вручную – там будет изображение «перечеркнутый таз».
Изображение таза с водой и указанным числом означают, что разрешается стирать в машинке. При этом число означает разрешенную температуру воды. На ярлыке также может быть указана информация, разрешается ли сушить изделие в стиральной машине, отпаривать или гладить утюгом и тому подобное.
Перед стиркой нужно проверить карманы пуховика, чтобы там вдруг не остались какие-то мелкие предметы.
Если воротник или рукава изделия украшены мехом, его обязательно нужно снять перед тем, как отправлять вещь в барабан стиральной машинки. Если же мех не снимается, проверьте еще раз ярлычок – скорее всего там указано, что для изделия предназначена лишь химчистка.
Также перед стиркой важно проверить, все ли застежки и карманы застегнуты. Ведь даже молния на кармане, которую вы забыли застегнуть, может серьезно повредить пуховик. Еще одно важное правило: стирать пуховик нужно наизнанку и класть его в барабан без другой одежды.
Чем стирать пуховик – выбираем правильное средство
Самое главное правило – скажите «нет» сухому стиральному порошку. С задачей то он может и справится, но плохо выполощется из ткани. Как следствие – полоскать придется еще раз, а может и не раз. И тут уже вопрос, выдержит ли ваш пуховик такие «пытки». Поэтому лучше выбирать жидкие моющие средства.
Перед тем, как стирать пуховик, проверьте, есть ли у него какие-то локальные загрязнения. Чаще всего они могут «притаиться» на воротнике и манжетах. Для их устранения можно воспользоваться пятновыводителем. При этом выбирайте не очень едкие химические средства – пуховики такого не любят.
Пять правил, как стирать пуховик в стиральной машине
Когда вы выполнили все предварительные подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к стирке. Действуйте согласно следующим шагам.
1. Положите пуховик в барабан стиральной машины вместе с несколькими мячиками для большого тенниса – достаточно будет трех-четырех. Можно также приобрести в магазине специальные мячики для стирки таких изделий.
2. Если в вашей стиральной машине нет специального режима для стирки пуховых изделий (а в большинстве машинок его нет), тогда выбирайте режим деликатной или ручной стирки. Также чаще всего возникает вопрос – при какой температуре стирать пуховик. Температура воды должна быть не более 30 градусов по Цельсию.
3. Лучше повторно после стирки прополоскать изделие, или непосредственно перед стиркой включить режим двойного полоскания, ведь в тканях изделия могут остаться остатки моющего средства.
4. Не кладите в барабан два пуховика сразу, или пуховик и любую другую одежду. В таком случае пуховик либо плохо постирается, либо может быть испорчен.
5. Перед стиркой можно положить в барабан машинки полотенце, которое не позволит пуховику раздуваться в процессе стирки. Но стоит позаботиться, чтобы полотенце не линяло – ведь тогда от такого шага будет больше вреда, чем пользы.
Пуховики советуют стирать не чаще, чем один раз в сезон.
Как правильно сушить пуховик
Сушить пуховик нужно в расправленном и вывернутом виде с расстегнутыми молниями и застежками, чтобы был лучший доступ воздуха. Лучше повесить изделие на вешалку-плечики, и тогда уже вешать на веревку для сушки одежды.