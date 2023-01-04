Как стирать пуховик в стиральной машине: пять главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

Пуховик – довольно капризная вещь в нашем гардеробе. Ведь одно неправильное решение – и дорогую вещь можно непоправимо испортить. Если не соблюдать важные правила, то в пуховике может сбиться пух, или могут растянуться или порваться отдельные части.

Как подготовиться к стирке пуховика в машинке

Итак, в первую очередь перед стиркой нужно ознакомиться с тем, что написано на ярлыках пуховика. Производитель указывает там самую важную информацию, которая поможет вам очистить изделие без ущерба для него. В частности, там есть ответ на один из важнейших вопросов – в каком режиме стирать пуховик.

Но бывают случаи, когда пуховик нельзя стирать в стиральной машине – тогда на ярлыке вы увидите значок «рука и таз». Это означает, что разрешена только ручная стирка. Если же изделие нельзя стирать вообще, даже вручную – там будет изображение «перечеркнутый таз».

Изображение таза с водой и указанным числом означают, что разрешается стирать в машинке. При этом число означает разрешенную температуру воды. На ярлыке также может быть указана информация, разрешается ли сушить изделие в стиральной машине, отпаривать или гладить утюгом и тому подобное.

Перед стиркой нужно проверить карманы пуховика, чтобы там вдруг не остались какие-то мелкие предметы.