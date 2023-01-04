Жители Эстонии стали чаще умирать от наркотиков, но и не только

«Если мы сейчас сравним первоначальные статистические данные за 2021 и 2022 год, то увидим, что количество смертей от передозировки наркотиками в Эстонии за 12 месяцев удвоилось. В 2021 году 40 умерших, данные за 2022 год еще проверяются, но есть причины полагать, что число умерших от передозировки наркотиками может быть в два раза больше. Причин несколько. В начале лета 2022 года на рынке стало активно распространяться вещество – аналог фентанила, так называемый этонитазен. Было несколько смертей. Появление вещества на рынке началось стремительно, что подтверждает статистика смертей от передозировки, а также данные скорой помощи, насколько часто они реагируют на вызовы и спасают людей в такой момент. Но проблема может быть и шире, в злоупотреблении людьми рецептурными лекарственными препаратами без назначения лечащим врачом», – говорит руководитель службы наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.