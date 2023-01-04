Для эстонской полиции переломными и очень успешными стали годы 2017 и 2018, когда были арестованы и отданы под суд занимавшиеся масштабным наркобизнесом братья Пауль и Дмитрий Кярберги, а также банда Андрея Воробея.
Жители Эстонии стали чаще умирать от наркотиков, но и не только
После этого эстонский рынок фентанила опустел для наркозависимых людей. Но как природа не терпит пустого места, так и наркоманы, ежедневно употребляющие наркотики, найдут альтернативу! Это привело к тому, что сегодня количество смертей, связанных с наркотиками, возросло многократно!
«Если мы сейчас сравним первоначальные статистические данные за 2021 и 2022 год, то увидим, что количество смертей от передозировки наркотиками в Эстонии за 12 месяцев удвоилось. В 2021 году 40 умерших, данные за 2022 год еще проверяются, но есть причины полагать, что число умерших от передозировки наркотиками может быть в два раза больше. Причин несколько. В начале лета 2022 года на рынке стало активно распространяться вещество – аналог фентанила, так называемый этонитазен. Было несколько смертей. Появление вещества на рынке началось стремительно, что подтверждает статистика смертей от передозировки, а также данные скорой помощи, насколько часто они реагируют на вызовы и спасают людей в такой момент. Но проблема может быть и шире, в злоупотреблении людьми рецептурными лекарственными препаратами без назначения лечащим врачом», – говорит руководитель службы наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.
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