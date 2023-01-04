Пять имен мужчин, для кого январь 2023-го обернется настоящим кошмаром

КЛИМЕНТИЙ

Мужчина с редким и красивым именем Климентий тоже оказался в списке бедолаг, кому Кролик будет строить козни. Упрямый характер парня не позволит во время безобидного спора оставить собеседника в покое, что и приведёт к печальным последствиям. Есть большая вероятность, что Клим рассорится практически со всеми друзьями и знакомыми, накосячит на работе и даже умудрится попасть в руки стражей порядка. Первый месяц 2023 года станет для носителя этого имени испытанием на прочность. Но сможет ли Климентий пройти его с достоинством?

МАКАР

«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» — эта фраза отлично описывает ситуацию, в которой окажется обладатель имени Макар. Мужчина настолько хорошо оторвался на новогоднем корпоративе, что «веселье» в его жизни продолжится и в первый месяц наступающего 2023-го. Из-за спонтанности и неумения вовремя останавливаться Макару придётся нести ответственность за сделанное и сказанное. Возможно, не стоило так налегать на алкоголь.

АЛЕКСЕЙ