«Кому-то деньги рекой, а кому-то новая любовь»: Павел Глоба рассказал, что ожидает каждый знак Зодиака в 2023 году

Дева

Глоба советует Девам набраться терпения. Впереди большие изменения и грандиозные события в жизни, и они отнимут много сил и станут источниками стрессов. Духовная жизнь представителей знака будет богатой, их ожидают большие открытия. Девы обретут смысл жизни и получат шанс стать действительно счастливыми.

Весы

Астролог уверен, что Весы будут достаточно успешны в 2023 году. Многие начинания представителей знака будут обречены на успех. Представители знака откроют в себе способности, о которых и не подозревали. Глоба советует слушать интуицию - самые верные решения будут продиктованы не разумом, а сердцем, чутьем. Н стоит зацикливаться на деньгах, и тогда они появятся в достаточном количестве.

Скорпион

Скорпионов ждёт фееричный период взлетов и падений. Впереди большое счастье и большие потери. Глоба считает, что представителям знака пора собрать волю в кулак, чтобы достойно пережить эти периоды. Не нужно бояться перемен и принимать решения, возлагая ответственность за них только на себя самого.

Стрелец

В 2023 году Стрельцы будут искать себя. Глоба считает, чо этот период станет духовным поиском цели жизни. На работе больших изменений не ожидается. В личной сфере ждут приятные сюрпризы и знакомства. Стрельцы могут получить долгожданное повышение, если готовы будут много работать.

Козерог

Представители знака быстро преодолеют финансовые затруднения, которые вполне возможны в начале 2023 года. Глоба советует не планировать крупные покупки в первой половине года, лучше оставить это до второй половины. Представители знака смогут найти новые источники дохода. Глоба предупреждает, что нельзя проявлять пассивность, только активные Козероги добьются в новом году высот.

Водолей

Люди, родившиеся под этим созвездием, станут еще одним любимчиком 2023 года. Удача будет баловать его как в рабочей сфере, так и в личной. Глоба обещает позитивные профессиональные и любовные перемены, стоит подготовиться и к щедрому финансовому потоку. Глоба советует Водолеям в 2023 году уделить внимание образованию и повышению квалификации.

Рыбы