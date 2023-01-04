«Кому-то деньги рекой, а кому-то новая любовь»: Павел Глоба рассказал, что ожидает каждый знак Зодиака в 2023 году

2023 год будет перспективным для тех, кто хочет побольше заработать и сделать карьеру, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Однако символ года – Кролик – не любит лентяев, поэтому успехов добьются те, кто будет трудиться, не покладая рук.
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Овен
Представители знака поднимутся по карьерной лестнице, совершат колоссальный прорыв вперед. Вполне возможна смена профессии. По мнению Глобы, Овнам нужно цепляться за каждый шанс, только тогда они многого добьются. Также важно развиваться, заниматься обучением, повышением квалификации. Астролог уверен, что овен станет основным счастливчиком 2023 года.
Телец
Людям, которые родились под этим созвездием, повезёт с новой работой, появятся деньги. Однако важно не терять старые связи, они очень помогут в 2023 году. В первой половине года Глоба советует Тельцам решить личные проблемы с партнером. Возможно, придётся расстаться или вывести отношения на новый уровень и стать счастливыми.
Близнецы
В 2023 году Близнецы будут пожинать плоды того, что они успели сделать в 2022-м. Активным и деятельным представителям знака удастся получить отличную прибыль и карьерный рост. Ленивым Близнецам останется лишь терпеть неудобства и лишения.
Рак
В 2023 году Раки смогут прилично заработать, однако Глоба предупреждает и о вероятности крупных трат. Семейные дела увенчаются успехом, в отношения раков вернутся гармония и радость. Нужно уделить особое внимание взрослым детям, возможны разногласия с ними. Но долго они не продлятся.
Лев
Представители этого знака получат невероятные возможности для карьерного роста и финансового благосостояния. Глоба предупредил, что Львам нужно решиться на перемены - сменить работу, профессию, переехать, жениться или развестись. Также Львам нужно беречь близких, иначе есть риск потерять отношения, которые им дороги.
Дева
Глоба советует Девам набраться терпения. Впереди большие изменения и грандиозные события в жизни, и они отнимут много сил и станут источниками стрессов. Духовная жизнь представителей знака будет богатой, их ожидают большие открытия. Девы обретут смысл жизни и получат шанс стать действительно счастливыми.
Весы
Астролог уверен, что Весы будут достаточно успешны в 2023 году. Многие начинания представителей знака будут обречены на успех. Представители знака откроют в себе способности, о которых и не подозревали. Глоба советует слушать интуицию - самые верные решения будут продиктованы не разумом, а сердцем, чутьем. Н стоит зацикливаться на деньгах, и тогда они появятся в достаточном количестве.
Скорпион
Скорпионов ждёт фееричный период взлетов и падений. Впереди большое счастье и большие потери. Глоба считает, что представителям знака пора собрать волю в кулак, чтобы достойно пережить эти периоды. Не нужно бояться перемен и принимать решения, возлагая ответственность за них только на себя самого.
Стрелец
В 2023 году Стрельцы будут искать себя. Глоба считает, чо этот период станет духовным поиском цели жизни. На работе больших изменений не ожидается. В личной сфере ждут приятные сюрпризы и знакомства. Стрельцы могут получить долгожданное повышение, если готовы будут много работать.
Козерог
Представители знака быстро преодолеют финансовые затруднения, которые вполне возможны в начале 2023 года. Глоба советует не планировать крупные покупки в первой половине года, лучше оставить это до второй половины. Представители знака смогут найти новые источники дохода. Глоба предупреждает, что нельзя проявлять пассивность, только активные Козероги добьются в новом году высот.
Водолей
Люди, родившиеся под этим созвездием, станут еще одним любимчиком 2023 года. Удача будет баловать его как в рабочей сфере, так и в личной. Глоба обещает позитивные профессиональные и любовные перемены, стоит подготовиться и к щедрому финансовому потоку. Глоба советует Водолеям в 2023 году уделить внимание образованию и повышению квалификации.
Рыбы
В 2023 году Рыбы смогут монетизировать свои таланты, найти свое настоящее предназначение. Год будет успешным ля творческих Рыб и Рыб-бизнесменов. Многое получится без особых усилий. Глоба предупредил, что представителям знак нужно аккуратнее планировать свой бюджет, сообщает Prokazan.