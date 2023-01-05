Прислушайтесь к интуиции: гороскоп на 5 января для всех знаков Зодиака

Овен

Отдохните. День определенно не подходит для того, чтобы браться за важные дела с самого утра, пытаться быстро решить все серьезные вопросы сразу. Если сейчас вы не можете позволить себе даже небольшую паузу, подумайте, кто мог бы помочь вам, взять на себя часть забот. Такие люди наверняка есть совсем рядом. Радует общение с друзьями. Часто они дают хорошие советы, помогают определиться с планами на будущее. Можно делать небольшие покупки и планировать крупные приобретения. Вы сделаете верный выбор.

Телец

Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Творческий потенциал сейчас очень высок, и многие вещи, казавшиеся привычными, вы видите в совершенно ином свете. Не исключены какие-то необычные совпадения, неожиданные события, из которых вы извлечете немало пользы. День подходит для поездок. Смена обстановки вдохновляет, новые места дарят массу позитивных эмоций. Вдали от дома возможны приятные знакомства и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Кроме того, будет возможность узнать что-то новое и интересное. Возможно, вы найдете новое хобби.

Близнецы