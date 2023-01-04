Год назад Любовь Успенская наладила отношения с дочкой, которая в 2020-м сбежала от нее в США. Как известно, Татьяна попала в дурную компанию и стала употреблять запрещенные вещества. Сейчас королева русского шансона помогает наследнице обрести внешность мечты и построить карьеру певицы.
Дочь Любови Успенской до и после пластики: вставила зубы, сделала скулы, накачала губы
В 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть — девушке пришлось перенести несколько операций. После этого в звездной семье начались проблемы: дочь певицы стали использовать недобропорядочные люди, которые подсадили ее на наркотики.
С горем пополам Успенской удалось вернуть Татьяну к нормальной жизни. Сейчас Плаксина занялась собой, погрузилась в творчество, а о разборках и не думает.
За последние месяцы внешность звездной наследницы заметно преобразилась — Татьяна похудела, сделала зубы, наняла стилиста и визажиста. «Комки Биша не удаляла, только слегка добавила гиалуронку в скулы», — уточнила дочь 68-летней Любови Залмановны.
Разумеется, все изменения пошли Плаксиной на пользу. Девушка обзавелась поклонниками, слушателями и ухажерами. Правда, выходить замуж Татьяна не спешит, она еще хочет погастролировать.