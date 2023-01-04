Дочь Любови Успенской до и после пластики: вставила зубы, сделала скулы, накачала губы

В 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть — девушке пришлось перенести несколько операций. После этого в звездной семье начались проблемы: дочь певицы стали использовать недобропорядочные люди, которые подсадили ее на наркотики.

С горем пополам Успенской удалось вернуть Татьяну к нормальной жизни. Сейчас Плаксина занялась собой, погрузилась в творчество, а о разборках и не думает.

За последние месяцы внешность звездной наследницы заметно преобразилась — Татьяна похудела, сделала зубы, наняла стилиста и визажиста. «Комки Биша не удаляла, только слегка добавила гиалуронку в скулы», — уточнила дочь 68-летней Любови Залмановны.