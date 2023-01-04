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ВИДЕО ⟩ Вот в каких условиях содержат слишком пьяных сограждан в Таллиннском вытрезвителе. Догадываетесь?

Limon.ee
Вот в каких условиях содержат слишком пьяных сограждан в Таллиннском вытрезвителе. Догадываетесь?
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Фото: Pilt videost

А вы когда-то били тревогу из-за того, что не знали, где в ночные часы находится ваш возлюбленный, близкий человек или родственник, и на телефон он при этом тоже не отвечает? В самой дешевой «ночлежке» Таллинна в год заботятся о 7000 наших сограждан. И всё это совершенно бесплатно. 

«Пожалуй, это вообще самая подробная анкета, которую нужно заполнять при заселении. Но таков распорядок Таллиннского вытрезвителя. Вся информация о проживании здесь имеется», – иронично начинает репортаж журналист Симон Сувисте. Весь сюжет будет примерно в таком ключе. 

Репортаж начинается с осмотра приемной. Журналист называет эту комнату самой комфортной во всем здании. Перед входом в нее стоит офисный стул, покрытый полиэтиленовой пленкой. Для того, чтобы пьяные «клиенты» вытрезвителя не испачкали мебель. Переместимся же из коридора в приемную – единственное место здесь с настоящими кроватями. 

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