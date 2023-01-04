ВИДЕО ⟩ Вот в каких условиях содержат слишком пьяных сограждан в Таллиннском вытрезвителе. Догадываетесь?

А вы когда-то били тревогу из-за того, что не знали, где в ночные часы находится ваш возлюбленный, близкий человек или родственник, и на телефон он при этом тоже не отвечает? В самой дешевой «ночлежке» Таллинна в год заботятся о 7000 наших сограждан. И всё это совершенно бесплатно.