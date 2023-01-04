«Сразу два ребенка, один не выжил»: Муцениеце напугана тяжелой беременностью
Агата Муцениеце накануне отправила детей на каникулы к бывшему мужу и осталась дома одна. Первая же ночь в одиночестве прошла волнительно: актрисе приснился страшный сон про беременность.
Экс-супруга Павла Прилучного узнала во сне, что скоро снова станет мамой. Правда, ожидание двойни омрачила одна проблема, о которой актриса подробно рассказала своим поклонникам.
«Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. Причем один из них уже большой и должен родиться, а второму — месяц пятый... Вот так вот. И я думала: "А как родить одного, не повредив второго?" Было очень много заморочек по поводу родов. По-моему, первый так и не выжил»,
— пересказывает Муцениеце свой кошмар.
Стоит отметить, что эксперты по-разному трактуют сны о беременности: одни обещают женщинам положительные события и благополучие, другие — несчастье и позорные ситуации в будущем. В любом случае актрисе стоит быть внимательной и готовой к любым поворотам судьбы.