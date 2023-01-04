«Сразу два ребенка, один не выжил»: Муцениеце напугана тяжелой беременностью

«Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. Причем один из них уже большой и должен родиться, а второму — месяц пятый... Вот так вот. И я думала: "А как родить одного, не повредив второго?" Было очень много заморочек по поводу родов. По-моему, первый так и не выжил»,