ЭСТОНСКАЯ ЛИДИРУЕТ ⟩ Масло натощак и рацион из 6 яиц: как худеют в разных странах

Эстонская диета

Эстонская диета состоит из жесткого режима питания. За 6 дней диеты можно потерять до 6 килограммов. Первые 3 дня едят преимущественно белок. Например, в первый день надо сварить себе 6 яиц вкрутую, в течение дня их съесть — и всё. Острое чувство голода можно заглушать только зелеными овощами. Также надо полностью исключить соль и другие специи.

Израильская диета

Идея израильской диеты состоит в том, чтобы не исключать какой-нибудь продукт, а питаться рационально. Утром, после пробуждения, по правилам этой диеты, стоит выпивать 10 мл оливкового масла. В рационе, в основном, овощи, рыба, фрукты и крупы, зеленый час и греческий йогурт. Сидя на такой диете, люди постепенно избавляются от лишних килограммов, но зато полученный результат еще долго будет вас радовать.

Мексиканская диета

Мексиканская диета включает в себя 4 дня, за которые вы можете скинуть до 4 килограммов. Но за сутки можно съедать только 470 Ккал. В рационе: молочные продукты, яйца, овощи и сухофрукты. Ужинать можно не позднее 18:00 часов. Важно: мексиканская диета противопоказана детям и пожилым людям, а также людям с заболеванием почек и желудка.

Французская диета