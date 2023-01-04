Помимо национальных блюд и традиций, также существуют диеты, которые присущи определенным странам. Уверены, что о многих вы прежде не слышали, пишет Womanhit.
ЭСТОНСКАЯ ЛИДИРУЕТ ⟩ Масло натощак и рацион из 6 яиц: как худеют в разных странах
Эстонская диета
Эстонская диета состоит из жесткого режима питания. За 6 дней диеты можно потерять до 6 килограммов. Первые 3 дня едят преимущественно белок. Например, в первый день надо сварить себе 6 яиц вкрутую, в течение дня их съесть — и всё. Острое чувство голода можно заглушать только зелеными овощами. Также надо полностью исключить соль и другие специи.
Израильская диета
Идея израильской диеты состоит в том, чтобы не исключать какой-нибудь продукт, а питаться рационально. Утром, после пробуждения, по правилам этой диеты, стоит выпивать 10 мл оливкового масла. В рационе, в основном, овощи, рыба, фрукты и крупы, зеленый час и греческий йогурт. Сидя на такой диете, люди постепенно избавляются от лишних килограммов, но зато полученный результат еще долго будет вас радовать.
Мексиканская диета
Мексиканская диета включает в себя 4 дня, за которые вы можете скинуть до 4 килограммов. Но за сутки можно съедать только 470 Ккал. В рационе: молочные продукты, яйца, овощи и сухофрукты. Ужинать можно не позднее 18:00 часов. Важно: мексиканская диета противопоказана детям и пожилым людям, а также людям с заболеванием почек и желудка.
Французская диета
Здесь есть несколько правил, которые надо запомнить: дробное питание, тщательное пережевывание пищи, ужин за 4 часа до сна, исключить из рациона хлебобулочные изделия и спиртные напитки. В таком случае за 2 недели диеты вы можете скинуть 5 –10 кг.
Американская диета
Скинуть можно до 7 килограммов. Американцы худеют так: обязательно 2 литра воды в день. Сутки состоят из 3 небольших приемов пищи. Например, в первый день диеты на завтрак только кофе, на обед салат из черри и яйца, на ужин морепродукты. Диета состоит из 13 дней и предполагает отказ от сахара и спиртного.
Голландская диета
Это диета для тех, кто не привык к строгим ограничениям в еде. Она вполне посильна и предполагает 6 приемов пищи в день. Разрешено есть всего понемножку, но исключить надо фастфуд, газировки, консервы и булки. В целом, Голландская диета — это именно та диета, которая может стать вашим образом жизни.
Японская диета
Достаточно противоречивая диета. Сидеть на ней больше 2 недель категорически запрещено. Несмотря на то что достаточно много ограничений, за весь период диеты можно потерять до 8 килограммов. По правилам диеты, каждое утро надо пить только кофе. Другие же приемы пищи включают в себя нежирную рыбу, определенные овощи и несладкие фрукты.