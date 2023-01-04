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Крик души читательницы Мерле: двоюродный брат и его невеста испортили нам весь рождественский вечер!

Limon.ee
Крик души читательницы Мерле: двоюродный брат и его невеста испортили нам весь рождественский вечер!
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Женщина отмечает Рождество. Снимок иллюстративный.
Женщина отмечает Рождество. Снимок иллюстративный. Фото: SOK Studio/Shutterstock

Иногда достаточно совсем немного, чтобы праздничное настроение испортилось окончательно и бесповоротно. В семье Мерле (46) рождественские праздники проходили хорошо, пока не приехал ее двоюродный брат со своей новой невестой и двумя собаками. 

«На самом деле я не должна ни на что жаловаться или ругаться, ведь я сама разрешила им взять с собой собак», - говорит Мерле.

«Я решила показать свое гостеприимство. Мой двоюродный брат уже несколько месяцев живет с новой возлюбленной, которую я видела два раза до этого. Я знала, что она довольно милая девушка, и я также знала, что у нее есть две большие собаки. Молодые люди очень любят своих собак и попросили разрешения взять их к нам домой на Рождество - им не с кем было их оставить. Я подумала, что конечно, у нас же большой дом и собственный двор, где собаки могут бегать. Поскольку двоюродный брат и его девушка ехали с другого конца Эстонии, им пришлось остаться на ночь. Но если бы я знала, что это за собаки, я бы никогда не позволила им остаться! Я даже не сомневалась в том, что эти собаки дружелюбные, не будут же люди с собой злых собак брать в гости. 

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