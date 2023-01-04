Иногда достаточно совсем немного, чтобы праздничное настроение испортилось окончательно и бесповоротно. В семье Мерле (46) рождественские праздники проходили хорошо, пока не приехал ее двоюродный брат со своей новой невестой и двумя собаками.
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Крик души читательницы Мерле: двоюродный брат и его невеста испортили нам весь рождественский вечер!
Крик души читательницы Мерле: двоюродный брат и его невеста испортили нам весь рождественский вечер!
«На самом деле я не должна ни на что жаловаться или ругаться, ведь я сама разрешила им взять с собой собак», - говорит Мерле.
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