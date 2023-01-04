Крик души читательницы Мерле: двоюродный брат и его невеста испортили нам весь рождественский вечер!

«Я решила показать свое гостеприимство. Мой двоюродный брат уже несколько месяцев живет с новой возлюбленной, которую я видела два раза до этого. Я знала, что она довольно милая девушка, и я также знала, что у нее есть две большие собаки. Молодые люди очень любят своих собак и попросили разрешения взять их к нам домой на Рождество - им не с кем было их оставить. Я подумала, что конечно, у нас же большой дом и собственный двор, где собаки могут бегать. Поскольку двоюродный брат и его девушка ехали с другого конца Эстонии, им пришлось остаться на ночь. Но если бы я знала, что это за собаки, я бы никогда не позволила им остаться! Я даже не сомневалась в том, что эти собаки дружелюбные, не будут же люди с собой злых собак брать в гости.